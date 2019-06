Encode Festival, performance al buio e dj set nella seconda serata al Filatoio di Caraglio

"Encode", il festival di musica elettronica e arti multimediali organizzato dall’associazione Origami, in collaborazione con il Filatoio di Caraglio (Cuneo), è tornato anche quest’anno nella magnifica cornice del Filatoio di Caraglio. La diciassettesima edizione di "Encode" si struttura in due giornate con 4 live, 2 live performance multi-canale, 2 dj-set ed una talk. Artisti con solide esperienze dal panorama nazionale ed internazionale per un programma eterogeneo che esplora differenti approcci, visioni ed estetiche della musica elettronica contemporanea.

Dopo l'incontro con TeZ, aka Maurizio Martinucci, un viaggio alla scoperta degli orizzonti creativi dove l’arte e la scienza si confondono e si uniscono, e l'anteprima del festival con il live di Nicola Ratti, Stèv e il dj set di Ake, oggi (sabato 15 giugno) si torna al Filatoio per due appuntamenti: alle 18, ad ingresso libero, sempre TeZ presenterà il live acusmatico "Driekung Machines", una performance al buio che utilizza la tecnica di spazializzazione del suono ambisonics (multicanale 4.1) con l’intento di avvolgere il pubblico in una esperienza sensoriale.

Nel suo live TeZ utilizza alcuni strumenti elettroacustici autocostruiti. Prima di TeZ, Nicola Cappelletti ci presenterà “Excerpts Form Outer Life”, una performance in quatto parti che indaga la relazione tra il suono del violino e l’elaborazione elettroacustica, giocando con la citazione di differenti contesti stilistici e musicali: dal Paesaggio Sonoro alla sintesi granulare, all’atonalità, alla techno trasfigurata. Questo evento è in coproduzione con Mets, la scuola di musica elettronica del Conservatorio di Cuneo.

La serata (ingresso 12 euro con una consumazione compresa + 2 ingressi omaggio a mostre) inizia alle 21 con Phoet, artista torinese già conosciuto nel mondo del dub con il nome Ezra e titolare dello studio NoMad. Phoet, con nastri a bobina ed effetti ci presenterà la sua nuova visione musicale fatta di ritmi spezzati e bassi profondi. Si toccherà l’apice con il super ospite Jacques Greene, giovanissimo talento canadese che esporrà la sua nuova e personale visione della musica house fatta di ritmi da dancefloor con i 4/4 sempre in testa, sintetizzatori, atmosfere sognanti e voci R&B. Chiude le danze Marco Pizzini con un set avvolgente che miscela sonorità dall’house al funky. Marco con la sua crew Rythmē arriva da una stagione invernale attivissima nei club torinesi.

Il biglietto, oltre ad una consumazione compresa (con prodotti locali), prevede, grazie alla collaborazione con i partner Filatoio e Associazione Art.ur, una sorpresa. Nel biglietto, infatti, sono compresi gli ingressi omaggio al Museo del Setificio Piemontese, al Filatoio e alla mostra "Fausto Coppi - 9h19’55” - l'uomo, la tappa, il mito", presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo.

"Encode", è un evento realizzato grazie all'impegno di Associazione Culturale Origami, in collaborazione con il Filatoio di Caraglio, con il patrocinio del Comune di Caraglio e della Fondazione Filatoio Rosso, con il contributo della Fondazione CRC, con le partnership di METS Conservatorio di Cuneo, Associazione Culturale Art.Ur, Associazione Culturale Noau, Betulla Records e Circolo Culturale Clandestino, con la collaborazione di Beertola, Karhu, Fuoritempo Strumenti Musicali e Argalà.