Emozioni cromatiche a BrArte con la personale di Nadia Canevaro "Cromie di Pastelli"

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - A BrArte, l'associazione culturale presieduta da Agata Comandè, che ha sede in via Vittorio Emanuele II 148 a Bra, non mancano le emozioni cromatiche.

E' il caso della personale “Cromie di Pastelli” della talentuosa Nadia Canevaro, che ci trasporta in un mondo sapientemente narrato con i pastelli. La pastosità del colore sovrapposto direttamente sul foglio di cartoncino, permette di giocare su toni diversi, ed ecco che l'espressività dell'artista si sprigiona attraverso le forme che, in alcune opere, delineano particolari figure umane, svelando le emozioni profonde che hanno tracciato il suo percorso artistico. Predilige dipingere nudi, nelle diverse forme del corpo femminile e maschile e, volutamente, nel non finito di alcuni ritratti, c'è la chiave per apprezzare e comprendere “Il corpo come tempio dell'anima”. Le sue opere sono la dimostrazione di come, al di là di ciò che si vede, si celi un percorso misterioso ricco di emozioni; traspare la sua inquietudine, ma nello stesso tempo anche un messaggio di energia della vita.

Particolarmente intime e carezzevoli, sono le opere monocromatiche, da quell'unico colore, escono ben delineati i tratti e l'anima delle figure ritratte.

Anche la natura è complice ispiratrice dell'artista che, affascinata dalla poesia e dalla bellezza del creato, è capace di esaltarla, penetrandola con sensibilità, attraverso ad accostamenti di colore e dettagli, che ne svelano l'intimo stupore. Le sue opere percepiscono e toccano l'intimo di chi le osserva, stimolano alla riflessione e all'introspezione.

Biografia: l'artista nasce a Rivoli. Nel 1976 si diploma al liceo linguistico, ma risale già a questi anni la sua passione per la pittura che si concretizza in opere da autodidatta.

Dopo aver frequentato diversi corsi di pittura, nel 2009 consegue il diploma al liceo artistico “Cottini”; negli anni 2010 e 2011, prende parte ai corsi di pittura dell' Accademia delle belle arti di Torino.

Ha partecipato alla prima e alla seconda edizione (2016/2018) della WAB, Women art Bra, biennale della creatività al femminile, proposta e realizzata dalla Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Bra, presieduta da Agata Comandé. Partecipa a mostre in diverse città.

Il 9 marzo, dalle 10 alle 13, è previsto il workshop di tecnica a pastelli con l'artista. La mostra sarà visitabile fino al 10 marzo 2024.

Per info e prenotazioni 338 4204045brarte.associazioneculturale@gmail.com. Orari: giovedì, venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19; sabato mattina e domenica mattina dalle 10 alle 12.

