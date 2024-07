Emma Nolde e Bianco, Dente, Tre Allegri Ragazzi Morti per il "D'Acord Fest" a Lagnasco

CUNEO CRONACA - Dopo il successo della prima edizione, torna a Lagnasco il D'Acord Fest. La Fondazione Artea sostiene anche quest'anno il Comune di Lagnasco per l'iniziativa volta a mettere in luce il complesso dei Castelli Tapparelli D'Azeglio, uno dei beni storici e architettonici più importanti del Piemonte, scrigno di capolavori inestimabili. Proprio come la Luna, il D'Acord Fest può avere tante facce, così anche l'arte può essere declinata in diverse forme che, quest'anno, il festival vuole celebrare con un ricco programma articolato su quattro giornate.

Giovedì 29, venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, dentro e fuori i meravigliosi Castelli di Lagnasco, avranno luogo concerti, reading musicali, incontri, laboratori e un mercatino d'arte e artigianato locale, offrendo una perfetta occasione per esplorare questo splendido sito di architetture plurisecolari. Sarà infatti possibile visitare i Castelli Tapparelli d’Azeglio, il Giardino delle Essenze e la mostra Metamorphosi di Francesco Segreti.

D’Acord Fest è un progetto del Comune di Lagnasco, della Pro Loco Lagnasco, dell’Associazione “Riapriamo i Castelli", dei Castelli di Lagnasco e di FAT Province fameliche.

Giovedì 29 agosto - H. 21.30

> EMMA NOLDE + ALBERTO BIANCO

Opening: PARIDE LANCIANI

Emma Nolde e Alberto Bianco insieme per una data intrigante e intima in cui ascoltare due voci uniche del panorama musicale italiano. Lei, cantautrice toscana, ha pubblicato da pochi giorni il suo nuovo singolo Mai fermi. Lui, cantautore e produttore torinese che ha da poco dato alla luce Certo che sto bene, il suo sesto album in studio.

In apertura Paride Lanciani, chitarrista e produttore discografico che ha lavorato in varie band alternative e post rock (Rockside, Kash, Instrumental Quarter, Maniac Dujour).

Venerdì 30 agosto - H. 21.30

> DENTE in IPEROBLICA

Letture e canzoni tra le stelle e il mare

Un reading musicale che parte dalle profondità dense degli oceani per arrivare al vuoto dello spazio interstellare attraverso libri, immagini e canzoni che hanno esplorato questi due mondi apparentemente distanti ma incredibilmente connessi, per capire quello che abbiamo dentro. Giuseppe Peveri, in arte Dente, è considerato il padre nobile del neo indie italiano: i suoi brani, capaci di raccontare l'intimità e le emozioni forti, sono caratterizzati da delicatezza, ironia e da una pungente ferita esistenziale.

Sabato 31 agosto - H.21.30

> TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI

Opening: I BOSCHI BRUCIANO

Con il tour #TARM30, la band di Davide Toffolo, Enrico Molteni e Luca Masseroni celebra i 30 anni di attività e porta in scena il nuovo album "Garage Pordenone". Il gruppo, che durante la propria carriera ha sempre saputo come rinnovarsi, rappresenta la poetica della musica indipendente. Questa data vede l'importante collaborazione del progetto FAT - Provincia famelica.

In apertura I Boschi Bruciano, il rock duo lagnaschese composto dai fratelli Pietro e Vittorio Brero.

Domenica 1 settembre - H.10.00 - 21.00 - Ingresso gratuito

> MERCATINO D'ARTE E ARTIGIANATO LOCALE

Durante la giornata conclusiva del festival sarà possibile acquistare prodotti del territorio.

> LORENZO BARAVALLE

Storia di un Marchese - Ludovico II arte, politica, territorio e altri racconti

Un avvincente monologo condotto Lorenzo Baravalle, autore e divulgatore che ha raggiunto le vette delle classifiche di Spotify con la sua magistrale capacità di raccontare episodi ed eventi cruciali della storia e della politica contemporanea. Dopo la serie podcast "Qui Si Fa L’Italia", la sua ultima fatica è "ATOMIKA" una produzione OnePodcast che ripercorre le vicende legate agli scienziati che costruirono la bomba e alle spie che la rubarono.

> lettriceperantonom.asia | ASIA CAVALLO

La lettura in un mondo 4.0 - Una riflessione comune partendo dall'esperienza di @lettriceperantonom.asia

Asia, classe 1999, fa parte della Gen Z ed è bookinfluencer. Sui canali social diffonde la sua grande passione per la lettura e l'editoria, suggerisce titoli, e riporta notizie e curiosità sul mondo dei libri nel modo più naturale possibile; dal vivo ci parlerà di lei e dell'importante tematica dell’accessibilità della cultura. Non mancherà di consigliare libri e testi a chiunque glielo chiederà ma sempre e solo se prima lo ha vissuto in prima persona, leggendolo!

Gli incontri saranno moderati da Claudio Petronella, speaker e autore di RBE radio TV.