Covid-19: arriva il supporto telefonico dall'Asl Cn 1 e gli "Psicologi per i Popoli"

Consulenze telefoniche e supporto psicologico. Sei un famigliare di un paziente Covid-19? Sei ricoverato in un reparto Covid-19?

Chiama dal lunedì al venerdì il 0171 450424 dalle 9 ale 17 oppure il 0174 676366 dalle 9 alle 15 oppure invia una mail a donatella.galliano@aslcn.it

Sei un medico, infermiere, volontario del 118 in prima linea per il Covid-19? Chiama il 3664869041, Psicologi per i Popoli-Piemonte Odv.

Sei un operatore dei reparti Covid-19 o di altri Servizi dell’Asl Cn1?

Chiama dal lunedì al venerdì il 0171450424 dalle 9 alle 17 oppure il 0172719394 dalle 9,30 alle 12,30.

Per consulenze psicofarmacologiche da parte degli psichiatri dell’Asl Cn 1 rivolgersi ai seguenti numeri:

0171450457 (Csm Cuneo), 0174676187 (Csm Mondovì), dalle 9,30 alle 12,30, 0172719430 (Csm Savigliano), 0172699380 (Csm Fossano- lunedì chiuso), 0175215451 (Csm Saluzzo), dalle 10 alle 12,30.

Sei un cittadino residente nell’Asl Cn1 che vive nel disagio psicologico collegato a questa fase emergenziale? Chiama dal lunedì al venerdì il 0171450424 dalle 9 alle 17.

Sei in cura presso il servizio di Psicologia? Chiama dal lunedì al venerdì il 0171450424 dalle 9 alle 17 (Cuneo) oppure il 0174676366 dalle 9 alle 15 (Mondovì).

Sei un genitore o insegnante di minori del Centro Autismo e Sindrome di Asperger dell’Asl Cn1?

Chiama dal lunedì al venerdì il 0174676377 dalle 9 alle 15.