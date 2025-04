Egea Energie porta "Tutta l'energia di una risata" a teatro ad Alba con Fabrizio Fontana

CUNEO CRONACA - Egea Energie rinnova il legame con il territorio e con i propri clienti Luce e Gas con un appuntamento speciale all’insegna dell’intrattenimento, dell’energia e del buonumore. Martedì 29 aprile, alle 21, il Teatro Sociale “G. Busca” di Alba farà da cornice allo spettacolo ad ingresso gratuito “Tutta l’energia di una risata”, che vedrà protagonista il comico Fabrizio Fontana, volto noto della televisione grazie a programmi cult come Zelig e Striscia la Notizia.

Sul palco Fontana porterà tutta la sua verve comica e i personaggi che lo hanno reso celebre, da Capitan Ventosa al mitico agente James Tont, fino al famoso tormentone “Le so tutte!”. Uno show che unisce sapientemente comicità e satira, regalando al pubblico un’esperienza leggera, ma intensa, capace di abbinare risate ed emozioni.

L’evento rappresenta per Egea Energie un importante momento di incontro e di vicinanza al territorio, che si affianca all’impegno quotidiano che l’azienda mette in campo attraverso la sua rete di sportelli, corner e consulenti qualificati. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Per prenotazioni e informazioni clicca QUI.