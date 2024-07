Ecomusei Palcoscenico Naturale: a Pontebernardo la "Ballata per Margherita" con Ginevra di Marco Trio

CUNEO CRONACA - Sabato 6 luglio, un nuovo speciale appuntamento all’Ecomuseo della Pastorizia, nell’ambito della rassegna Ecomusei Palcoscenico Naturale, nata dalla sinergia tra la Regione Piemonte, la Rete degli Ecomusei del Piemonte, la Fondazione Piemonte dal Vivo e Abbonamento Musei per creare un cartellone di eventi site specific presso gli Ecomusei della Regione: un progetto nato e sviluppato in maniera condivisa dalle istituzioni affinché gli spazi culturali e alcune forme di teatro si incontrino al di là della performance per stimolare la partecipazione attiva delle comunità locali e portare benessere alle comunità che le abitano. Nella piazza centrale del bellissimo borgo alpino di Pontebernardo, andrà in scena, alle 21, il concerto-spettacolo Ballata per Margherita - Ginevra Di Marco Trio.

"Una personalità come quella di Margherita Hack lascia il segno nell’esperienza di chi l’ha frequentata, come noi, per quattro anni con lo spettacolo “L’anima della Terra vista dalle stelle”: una traccia profonda che affiora dai ricordi e si trasforma in una sorgente viva di stimoli e pensieri nuovi". “Ballata per Margherita” è lo spettacolo con cui Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori si propongono partendo proprio dalla straordinaria esperienza con l’astrofisica tracciandone il profilo attraverso ricordi, aneddoti, canzoni e racconti carichi di vita e di significato. Cosa l’uomo ha raggiunto e cosa ha perso, spunti di riflessione sulla società che viviamo, suggestioni sul mistero della vita e della morte raccontati attraverso nuove composizioni musicali, suite strumentali e monologhi che ancora vedono il trio misurarsi con la necessità costante di sentirsi attori consapevoli del proprio tempo.

“Ricordare Margherita Hack è un atto dovuto e necessario per tutto quello che lei è stata, per la sua unicità, per la sua attitudine alla vita profonda e allo stesso tempo leggerissima, gioiosa, dissacrante coraggiosa e divertente, un’attitudine che ha marchiato a fuoco la nostra, per sempre". I biglietti (10 euro a persona) sono acquistabili in loco la sera dello spettacolo, fino a esaurimento posti. Per info e prenotazioni: ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it o 3472118377.