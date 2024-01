Ecco il nuovo Salone del Futuro della Camera di commercio di Cuneo con lo "Spazio Impresa"

CUNEO CRONACA - Alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e delle associazioni di categoria, con l’inaugurazione del Salone del Futuro, si è aggiunto un altro tassello all’azione di restyling della Sede camerale e del Palazzo di Tetto Sottile che nei mesi scorsi ha visto rispettivamente il rinnovamento del Salone d’Onore e l’apertura della Sala Polivalente.

La riqualificazione delle sale della Camera di commercio ha riportato alla luce la bellezza e l’armonia dei locali che sono stati restituiti alle imprese e al territorio perché vengano vissuti con nuove modalità di relazione. Il tema non è soltanto quello del restyling degli spazi ma vuole essere l’avvio di un rinnovato approccio operativo mettendo l’impresa ancor più al centro della scena.

All’interno del Salone del Futuro è infatti localizzato Spazio Impresa, un modo assolutamente nuovo di guardare ai servizi camerali, rivisti secondo una modalità incentrata completamente sull’utente e sulle sue necessità, puntando in modo forte sulla semplificazione e su un accompagnamento dell’imprenditore a 360 gradi. Sarà instaurata una relazione con l’utente che consenta non soltanto di far fronte alle sue richieste, ma soprattutto di fargli cogliere le numerose opportunità offerte dalla Camera di commercio e dal sistema camerale, che comprende le Unioni Regionali, l’Unione Nazionale, le Camere di commercio italiane all’estero e nella sua accezione più ampia include la rete di soggetti che nei diversi ambiti collaborano con gli uffici camerali, da Ceipiemonte, alla Fondazione Piemonte Innova agli Atenei sino ai Poli di Innovazione.

Il presidente Mauro Gola ha aperto i lavori evidenziando che la Camera di commercio nel corso degli ultimi anni ha declinato le sue azioni mettendo al centro il sistema imprenditoriale e questo modus operandi ha trovato il suo approdo naturale nel Salone del Futuro e in Spazio Impresa dove il paradigma "Impresa al centro" ha dettato e detterà le linee operative odierne e future.

Il Segretario Generale Patrizia Mellano ha ringraziato il personale che ha reso possibile il completamento della riqualificazione degli spazi, gestendo procedure complesse, e oggi ha risposto con entusiasmo e professionalità alla richiesta di passare da un modello verticale di erogazione dei servizi ad un modello integrato dove l’impresa viene presa per mano e accompagnata alla scoperta delle opportunità offerte dalla Camera di commercio attraverso la rete camerale ed il network territoriale, che nel caso dei servizi alle imprese è rappresentato prevalentemente dalle Associazioni di categoria e dagli Ordini professionali.

L’architetto Flavio Bruna ha relazionato sulle operazioni di restauro dei locali che a mano a mano che i lavori procedevano si sono rivelati essere un giacimento di bellezze celate e ora riscoperte mettendo a fuoco i principi che sono alla base dell’ardito abbinamento tra antico e moderno, tra tradizione e innovazione, tra bellezza e funzionalità, che caratterizza il Salone del Futuro.

L’Ing. Maria Paola Manconi, dirigente dell’ente camerale, ha sinteticamente spiegato il funzionamento di Spazio Impresa descrivendo alcuni dei servizi che saranno offerti, le semplici modalità di accesso agli stessi attraverso un canale unico e omogeneo per tutto il territorio provinciale, i principi che sono alla base di questo nuovo concept, la volontà di implementare progressivamente i servizi a disposizione delle imprese.

La presentazione si è conclusa con la simbolica cerimonia di taglio del nastro e la visita al Salone del Futuro. “Oggi è una giornata importante perché inauguriamo non soltanto uno spazio fisico restituito al suo antico splendore, ma anche un modo nuovo di rapportarci nei confronti delle imprese – afferma il Presidente Mauro Gola – Sin dall’inizio del mio mandato io e la mia Giunta abbiamo messo l’impresa al centro e il Salone del Futuro e Spazio Impresa sono il naturale punto di arrivo delle azioni messe in campo in questi anni".