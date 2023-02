Ecco come usufruire del car sharing "CinQue" in Valle Po e in Alta Val Tanaro

CUNEO CRONACA - Partita a settembre 2022 la sperimentazione dei servizi di car sharing nell'ambito del progetto E-Trasporti, fornisce soluzioni di mobilità su misura per i comuni di Paesana, Sanfront, Ostana, Ormea, Briga Alta, Caprauna e Alto. In Valle Po e in Alta Val Tanaro (provincia di Cuneo) è possibile condividere un'auto o un viaggio attraverso l'utilizzo di mezzi e servizi messi a disposizione da 5T, società in house che si occupa di smart mobility, adottando soluzioni di trasporto sostenibili e intelligenti.

Il servizio di car sharing CinQue consente di avere a disposizione un veicolo senza doverlo acquistare e senza sostenere i costi di carburante, parcheggio e assicurazione, utilizzandolo per un tempo stabilito dall'utente che può variare da una sola ora ad uno o più giorni consecutivi. Inoltre non ci sono vincoli geografici di utilizzo: è possibile andare ovunque, in città e fuori città.

I sette veicoli di CinQue, ubicati negli stalli dedicati all'interno dei comuni di montagna, sono riconoscibili grazie ad uno specifico logo apposto sulle vetture e sulle paline di fermata, che rendono immediatamente visibile il servizio offerto. "Il principio di fondo - racconta Tiziano Schiavon, responsabile della divisone mobilità sostenibile di 5T - è quello di far comprendere che la scelta di un servizio di car sharing racchiude vantaggi economici e pratici non solo per gli utilizzatori ma anche per la collettività, compiendo una scelta di rispetto per l'ambiente e anche di convenienza economica".

"Nei comuni di montagna il problema dei servizi è fondamentale - afferma Giorgio Ferraris, sindaco di Ormea e presidente dell'Unione Montana Alta Val Tanaro - e i collegamenti, sia quelli virtuali sia quelli pratici che consentono lo spostamento delle persone, sono vitali affinché dopo anni di emigrazione questi luoghi si ripopolino. Il servizio di car sharing potrà avvicinare le persone ai cosiddetti servizi di pianura come quelli sanitari o scolastici".

Fondamentale in questa prima fase l'attività di comunicazione e diffusione delle informazioni circa le potenzialità del servizio e soprattutto le modalità di utilizzo dello stesso. Proprio su questo aspetto Emidio Meirone, sindaco di Sanfront e presidente dell'Unione Montana del Monviso, ha sottolineato il ruolo cruciale delle amministrazioni comunali nell'attività di comunicazione sull'utilizzo del servizio, soprattutto tra i cittadini che hanno minore familiarità con le nuove tecnologie.

Un servizio di facile utilizzo: dopo essersi iscritto, aver inserito le informazioni e i documenti necessari ed effettuato il pagamento, l'utente riceverà semplici istruzioni per convalidare il proprio abbonamento. Una volta finalizzata l'iscrizione sarà sufficiente prenotare via web o con l'app l'auto presente nel punto di sosta più vicino, precisando sempre ora di partenza e di arrivo. È importante ricordarsi che nel momento della riconsegna l'auto dovrà essere riportata al parcheggio indicato in prenotazione.

