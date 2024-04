E' "salvo" il liceo sportivo di Limone: in 14 hanno scelto di iscriversi alla prima classe

CUNEO CRONACA - Ottime notizie per Limone Piemonte: la sezione del liceo economico statale a curvatura sportiva "De Amicis" è salva: sono infatti 14, e non più 7, numero non sufficiente per consentire l’attivazione, gli iscritti alla prima classe. Ed è stata autorizzata in deroga.

A partire dal prossimo anno scolastico, tra l'altro, l'offerta della sezione limonese sarà arricchita dalla piena operatività del Convitto recentemente ristrutturato, che potrà essere utilizzato dai ragazzi fuori sede che frequentano il Liceo.

Si ricorda che è ancora possibile, per i ragazzi interessati ed eventualmente per gli esclusi dal Liceo sportivo della sede di Cuneo, richiedere l’iscrizione per la sezione sportiva di Limone Piemonte, segnalando la propria intenzione al Sindaco utilizzando i seguenti contatti: 0171.925270 - sindaco@comune.limonepiemonte.it.

(Nella foto: la riunione organizzata nelle settimane scorse a Limone per discutere del destino del liceo sportivo)