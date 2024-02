Maltempo, ma presto sarà primavera: tutti i segni che "fioriscono" a marzo

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Oroscopo di marzo: per celebrare l'arrivo della primavera, colgo e, con piacere, offro ad ogni segno zodiacale un fiore.

Ariete, dal 21 marzo al 20 aprile

Per voi dell'Ariete ho scelto il narciso, che stordisce con l'odore inebriante. E, voi, stordite eccome con la vostra prorompente personalità! E' un periodo propizio per dare sfogo alla creatività, fate pure piazza pulita di foglie, rami secchi, sterpaglie, che come truppe d'assalto hanno invaso la vostra proprietà. Sapete maneggiare con destrezza falci, rastrelli, vanghe e cesoie, ed ora che il terreno è pulito, sta a voi seminarlo con i progetti che sin dall'inizio dell'anno avete ideato. Se farete un lavoro accurato, con la pazienza, che non è il vostro forte, e la determinazione che non vi manca, i semi germoglieranno rigogliosi. In qualsiasi settore lavorativo si evidenziano soluzioni, l'ingegno non vi manca, tanto che pianificate, definite e organizzate, valutando le difficoltà, per dare l'avvio al progetto; che sia esso un piccolo o un grande progetto, sempre secondo il ruolo che ricoprite e la condizione sociale, il vostro campo darà ottimi frutti. Non divulgate i vostri progetti, c'è sempre l'invidioso di turno, curate e sorvegliate il vostro campo, affinché nessuno lo danneggi. L'informatica è in forte crescita, fateci un pensierino, in questo settore siete molto avvantaggiati.

Toro, dal 21 aprile al 20 maggio

Per voi del Toro ho scelto la rosa che simboleggia la bellezza e l'eleganza. Sono indiscutibili il fascino e la gentilezza che caratterizzano la vostra persona. La pazienza è il vostro forte, ma se tirano troppo la corda, perdete le staffe e, scappi chi può! C'è chi sta vivendo una situazione di forte tensione, fino ad ora dominata, grazie alla forza di carattere, ma, quando tutti i nodi verranno al pettine, sarete costretti a prendere provvedimenti: avrete le prove del danno subito. Considerata l'inaffidabilità e la scorrettezza delle persone con cui avevate intrattenuto rapporti di lavoro o personali, sarà bene valutare il da farsi. Dipende dall'entità del danno, dello sgarbo ricevuto, tuttavia sbollita la rabbia, converrebbe allontanarsi definitivamente, non concedendo loro alcun chiarimento, non farebbe che aggiungervi amarezza. Non lasciatevi destabilizzare, aprite un nuovo capitolo che è assai promettente, perché ricco di avvenimenti positivi e gratificanti. Abbiate cura del vostro giardino, seminate con costanza e dedizione i fiori e i frutti che sbocceranno rigogliosi prima di quanto pensiate.

Gemelli, dal 21 maggio al 21 giugno

Per voi dei Gemelli ho scelto il mughetto, che simboleggia la nuova luce primaverile. Infatti siete in una fase molto favorevole, vi invade una sensazione di benessere, appunto, per una nuova luce che vi illumina il percorso. E' il tempo della crescita personale, chi più chi meno, si rinnova, scopre nuovi interessi che danno una svolta anche nel campo lavoro. Il mondo ha preso la rincorsa e, voi al contrario, vi fermate a riflettere su come impostare il vostro futuro. Magari non tutti percepiscono questa luce, non è una lampadina, tuttavia, inconsapevolmente e in tempi diversi, tutti quanti provate lo stimolo di scrutare nuovi orizzonti. Siete creativi e veloci nell'apprendere, molto attratti dalle disparate opportunità che vi si presentano, tuttavia, non buttatevi allo sbaraglio in troppe imprese contemporaneamente. Date delle priorità, accogliete le proposte una alla volta, valutando con consapevolezza e discernimento, quella più consona al raggiungimento del vostro obiettivo. Frenate quell'irrefrenabile insofferenza verso chi è più lento di voi nell'azione, ognuno ha i propri tempi, la tolleranza è anche sintomo di crescita. Se siete turbati per un dissapore con una persona, e non sapete come muovervi, prendete tempo e la situazione si risolverà da sé nel migliore dei modi.

Cancro, dal 22 giugno al 22 luglio

Per voi del Cancro ho scelto la ninfea, simbolo di eleganza ed armonia. Proprio come le ninfee, poggiate sulle ampie foglie della vita, e scivolate sull'acqua nitida e trasparente. Purtroppo non tutte le persone sono trasparenti, quindi, impegnatevi a scivolare sulle situazioni conflittuali, non lasciatevi prendere dallo sconforto, reagite e fate le vostri ragioni con pacatezza, senza alterarvi, in questo modo rafforzate il vostro spirito. Sul lavoro o nel privato, trangugiate pure qualche boccone amaro, sarà un antidoto contro la vostra eccessiva sensibilità. Tuttavia state apprendendo nuove efficaci strategie di comportamento per rapportarvi al meglio con le persone, i rapporti nell'ambito lavorativo e privato, hanno un risvolto positivo: finalmente siete compresi e apprezzati. Le attività commerciali ed artigianali sono in crescita, la creatività a braccetto con l'esperienza, sono il vostro punto forte, le opportunità di una crescita lavorativa vi predispongono alla vita con un animo sereno e l'entusiasmo per le innovazioni vi spinge a dare il meglio di voi. Validissime le proposte nel campo dell'informatica, è evidente ormai, quanto sia presente la frequenza della tecnologia nelle nostre vite. Sfoggiate sempre il vostro affascinante sorriso, efficace passe par tout per ottenere l'attenzione, sono l'eleganza e lo stile nel proporvi che vi distinguono.

Leone, dal 23 luglio al 23 agosto

Per voi del Leone ho scelto il girasole che simboleggia il sole, quindi la luce e la vita. In quanto a vitalità non vi batte nessuno, siete combattenti sul campo, non demordete facilmente di fronte alle difficoltà. La situazione lavorativa in questo periodo crea qualche tensione. Dipende dai casi, c'è chi discute apertamente con il capo quando, intravedendo problemi, fa presente che non andrebbero sottovalutati, tuttavia non viene neppure preso in considerazione. Non può contare neanche sulla solidarietà dei colleghi, i quali, forse per invidia, minimizzano il problema e gli remano contro, tacciandolo di presunzione. In quel caso è bene ritirarsi in buon ordine, trangugiare, finché saranno i fatti a dargli ragione. Chi è in attività tenga sempre d'occhio la concorrenza, mai abbassare la guardia e partire quando gli altri si fermano, nella competizione è la velocità che fa la differenza. Il futuro è l'esperienza che incontra l'innovazione, rigenerandosi. Superate le tensioni, troverete un ottimo equilibrio psicofisico. Non sottovalutate l'importanza di staccare la mente dal lavoro, è bene seguire un metodo di rilassamento attraverso allo sport svolto all'aperto, oppure attraverso hobby che vi stimolino la curiosità, accogliete la proposta di un amico per esplorare un mondo diverso dal vostro. Il nuovo arricchisce e appaga, scoprirete che non esiste solo il lavoro.

Vergine, dal 24 agosto al 22 settembre

Per voi della Vergine ho scelto la margherita, simbolo di purezza e nobiltà d'animo. Il colore bianco dei petali ricorda l'innocenza e il centro giallo come il sole, ricorda la positività. Sentite il bisogno insopprimibile di armonia, di ordine, per ritrovare il senso delle cose che vi circondano. Attraverso un saggio impiego di questi elementi, siete in grado di venire fuori da situazioni logoranti. Sono i rapporti di lavoro pesanti e problematici, in qualsiasi ruolo vi competa, a spegnere l'entusiasmo, che è il vostro motore. Succede che, quando l'indicatore della temperatura sale a livello massimo, c'è il pericolo di fusione. Niente paura, raggiunta la consapevolezza del pericolo, avete la capacità di fermarvi e ragionare su ciò che vi crea un persistente disagio, evitate le polemiche, anche se vi sentite attaccati senza ragione. Allontanate quelle persone che tentano di inquinare la vostra serenità. Affrontate di petto le difficoltà, essere comprensivi e generosi, non significa sopportare gente rozza e inopportuna. Abbiate cura del vostro giardino interiore, fate piazza pulita, estirpando le erbacce. Ed ecco che torna la normalità e il vostro motore torna a funzionare a pieno regime, a dispetto di chi per invidia, ha provato a destabilizzarvi. La primavera incombente vi restituisce uno stato di grazia, ora, godete a pieno delle sue fragranze.

Bilancia, dal 23 settembre al 22 ottobre

Per voi della Bilancia ho scelto l'azalea, simboleggia l'amore più puro che c'è, riceverla in dono è un augurio di buona fortuna per chi deve affrontare prove decisive. La temperanza, la pratica della moderazione sono la vostra forza, tuttavia, ogni tanto sbottare e chiarire la vostra posizione, il vostro pensiero, può liberarvi dalla logorante tensione. Tenete distanti le persone con cui siete in conflitto, vi imprigionano in una nube scura, pesante, vi sottraggono energia e serenità. Ora inizia un periodo con ottime prospettive, sia per chi attende una risposta, una conferma o una proposta di lavoro, lo sblocco avviene all'improvviso, quando meno ve lo aspettate. Con l'arrivo della primavera sentite il profumo di cambiamento, quindi, ampliate pure il giro di amicizie, mettete da parte il ragionamento, vivete affidandovi all'istinto: date aria all'anima! Convogliate i pensieri su quei progetti che avete accantonato perché non sembravano realizzabili. Le cose cambiano, quando la creatività fa spazio nella mente affollata da esperienze negative, appesantita da un eccesso di ragionamento, avvengono i miracoli. Non pretendete troppo da voi stessi, lasciatevi vivere! Il ravvicinamento con un amico o amica, perso di vista per diverse ragioni, la vita è imprevedibile, vi sarà di grande aiuto per concepire una nuova visione dell'attività lavorativa, e per entrare in una ritrovata dimensione di gioiosa esistenza, mai provata fino ad oggi. Inebriatevi con il profumo dell'azalea!

Scorpione, dal 23 ottobre 22 novembre

Per voi Scorpione ho scelto l'orchidea che simboleggia la bellezza, la raffinatezza e la passione. Amate circondarvi di cose belle e la passione è il vostro motore. Vi buttate in nuove imprese con grande entusiasmo, e non vi tirate indietro quando sorgono imprevisti e difficoltà. C'è un gran movimento nel campo lavoro, forse, dovete impegnarvi per recuperare le posizioni acquisite. Ognuno nel suo settore fa del suo meglio, certo è faticoso non sbottare quando la vostra opinione non viene considerata. Forse alcuni vi danno del visionario, ma è certo che il mondo ha preso la rincorsa, e voi non volete stare a guardare. Purtroppo se fate parte di un sistema non potete imporvi a tutti i costi. Dipende dalla vostra posizione, dal ruolo che svolgete, comunque è in dubbio che se siete liberi professionisti, o titolari di attività commerciali, o di servizi, la situazione è più gestibile, siete voi a condurre, tuttavia, non premete troppo il piede sul pedale dell'acceleratore, perché se la vostra automobile non è di grossa cilindrata, rischiate di fondere il motore. Frenate l'impulso di correre, date il tempo a chi vi circonda di entrare nella vostra logica, è faticoso ma indispensabile per portare avanti un'attività, quindi rapportarsi con fornitori, con la clientela, con le questioni amministrative e non ultimo con il fisco. Se siete a capo di un'azienda, mettete in campo la vostra ingegnosità per risolvere situazioni di inciampo che rallentano tutto il meccanismo, mantenendo la calma, siete in grado di risolvere. Avete molte responsabilità, da voi dipendono ordini e direttive, è un compito da svolgere con determinazione, ma anche con delicatezza, in questo modo affrontate anche imprese rischiose con probabilità di grande successo. E' un momento di crescita personale, sapersi fermare in tempo e nel momento di difficoltà concentrarsi per trovare la soluzione. Siete generosi e date un notevole supporto a chi si trova in difficoltà, sia dal lato finanziario che morale, e il vostro altruismo sarà ricompensato.

Sagittario, dal 23 novembre al 21 dicembre

Per voi Sagittario ho scelto il gladiolo, simboleggia la forza di carattere, il coraggio e la generosità. Lanciate le frecce sugli obiettivi e quasi sempre fate centro, il coraggio lo mostrate anche affrontando i cambiamenti senza esitare, e la generosità verso i più deboli vi sorge spontanea. Chi si dedica al proprio giardino, sgombrandolo da erbacce invadenti, per esempio allontanando persone negative, godrà di un fioritura primaverile rigogliosa. Non è tempo perso, anzi, dimenticare è utile, ma costruire lo è di più. Avete nuove opportunità da cogliere come, proposte di collaborazioni, o di lavoro part-time; per alcuni c'è anche un avanzamento di ruolo all'interno di un'azienda, oppure la consolidazione di un'attività intrapresa da tempo. C'è chi, invece, cittadino del mondo sta seriamente meditando di trasferirsi altrove, spinto dall'esigenza di confrontarsi con altre culture, alla ricerca di crescita e consapevolezza interiore. Siete intraprendenti, brillanti e abili nel settore marketing. Magari, potreste svolgere l'attività di e-commerce, è da prendere in considerazione il lavoro attraverso internet, consente di collegarsi con tutto il mondo. Per chi invece, rifugge il virtuale, è importante portare avanti ciò che, fino ad ora, ha dato i suoi frutti. Per fare le giravolte e i fuochi d'artificio, è bene attendere tempi migliori.

Capricorno, dal 22 dicembre al 20 gennaio

Per voi Capricorno ho scelto il fiordaliso, simboleggia la dolcezza, l'amicizia, e anche la voglia di leggerezza. Sull'amicizia non ci sono dubbi, siete amici fedeli e generosi, la considerate una forma d'amore molto importante nella vostra vita. La dolcezza di sentimenti è riservata a pochi intimi, mentre la leggerezza è fondamentale per evadere dall'ansia, dai momenti bui. Riservati e introversi, non amate svelarvi, ma in questo periodo siete obbligati a mostrarvi per allacciare nuovi rapporti di lavoro, con collaborazioni, oppure in qualità di professionisti come consulenti esterni. Chi non ha ancora fatto scelte in campo lavoro, per motivi diversi, ora sa come attivarsi per realizzare un chiaro progetto che ha in mente. E' un sogno che si avvera! Sapete fiutare i buoni affari e, in questo periodo, è bene stare in campana, ci sono molte occasioni da cogliere al volo, soprattutto nel campo immobiliare. Magari si realizza un vostro desiderio, come una casa di proprietà, oppure è l'occasione per fare un vantaggioso investimento. Comunque, per quanto possibile, continuate col riserbo sulle vostre attività, ci sono i soliti invidiosi che, rosicando, provano a stuzzicarvi. Non vi piace infierire, ma quando la cattiveria supera i limiti, si salvi chi può! Toglietevi qualche soddisfazione, di rinunce ne avete fatte fin troppe.

Acquario, dal 21 gennaio al 19 febbraio

Per voi Acquario ho scelto la mimosa, simboleggia la libertà, l'autonomia e la sensibilità. Traspare dalla vostra personalità quel bisogno di libertà, anche a costo di rinunciare a qualcosa di importante. Non vi piace sentirvi legati, però siete molto attenti al benessere di chi vi attornia. Il vostro giardino è ben curato, siete esperti nella rimozione delle sterpaglie, e ora è il momento di cogliere i frutti e i fiori. Riguardo al lavoro ci sono ottime opportunità con sorprendenti sblocchi su progetti rimandati, sta a voi valutare i pro e i contro. Tuttavia non sceglierete la via più facile, vi piace il rischio. Anche per i professionisti ci sono accordi importanti, proposte di collaborazione di un certo livello, con risvolti positivi per il futuro, sia dal lato finanziario, sia riguardo alla crescita personale. E' un momento impegnativo per chi vuole mettersi in gioco. Tutto dipende da quanto l'ambizione vi stuzzichi in questo momento e, soprattutto, conta se avete l'intenzione di investire in settori di innovazione, per esempio in quello informatico. Il mondo corre e voi non volete restare indietro, anche a fronte di qualche rischio. La fortuna aiuta gli audaci e, voi, lo siete eccome!

Pesci, dal 20 febbraio al 20 marzo

Per voi Pesci, ho scelto la calla, che simboleggia la purezza di sentimenti, l'eleganza e la perfezione. La sensibilità è fonte della vostra ispirazione, stimola la creatività, che a volte viene spenta da improvvisi momenti di ansia. Niente paura questo mese è denso di eventi ricchi di ottime opportunità. Avete curato e dedicato tempo al vostro giardino, estirpando le erbacce avete allontanato persone che disturbavano la vostra quiete, ed ora potete godere di frutti e di fiori rigogliosi. La perfezione è un po' il vostro cruccio, ma state certi che fila tutto liscio. Quando entrate in questo stato di grazia, l'azione riprende con vigore e, in ogni settore lavorativo e in qualsiasi ruolo ricopriate, date il meglio di voi in capacità e affidabilità. L'eleganza nei modi di fare vi distingue, molti tra voi sono artisti, dal mondo dello spettacolo, alle arti in genere e, la vostra notorietà di cui non vi vantate, anzi a volte vi pesa, richiama l'attenzione degli invidiosi che si scatenano con critiche offensive. Per carità! Volate in alto, rifugiatevi nella vostra nuvola di quiete e non guardate chi sta in basso. Godete la gioia e la soddisfazione dei vostri successi, ovvio, sempre proporzionati alla vostra situazione lavorativa e sociale. Tuttavia, il vostro ego sa stare al suo posto, non fa balzi in alto, perché il vostro pensiero è concentrato sul divenire: concepite il mondo come un flusso in cui tutto scorre.

Fiorella Avalle Nemolis