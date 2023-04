Duo di Bacco-Mazzoccante, un concerto imperdibile alla chiesa del Sacro Cuore di Cuneo

CUNEO CRONACA - Domenica 16 aprile, alle ore 16, presso la Chiesa del Sacro Cuore in corso Nizza Cuneo, si terrà il settimo appuntamento della rassegna primaverile di Incontri d'Autore, un evento imperdibile per gli amanti della musica classica. Questa volta, il palco sarà riservato al Duo di Bacco - Mazzoccante, composto dal talentuoso sassofonista Gaetano Di Bacco e dal virtuoso pianista Giuliano Mazzoccante.

Il programma del concerto prevede una serie di brani di grande spessore artistico, tra cui le opere di Franzh Wilhelm Ferling, Claude Debussy, Darius Milhaud, Paul Creston e George Gershwin. Gaetano Di Bacco, uno dei più attivi sassofonisti italiani con una carriera internazionale che risale al 1984, si è esibito in prestigiose sale concertistiche in tutto il mondo, come il Mozarteum di Salisburgo e il Conservatoire National Superieur de Musique de Paris, e ha collaborato con importanti orchestre sinfoniche e compositori italiani di fama internazionale. Giuliano Mazzoccante, invece, è un pianista di grande talento che ha intrapreso una brillante carriera come solista e musicista da camera, suonando in importanti sedi italiane ed estere e registrando per emittenti radiofoniche di prestigio.

Ma la rassegna di Incontri d'Autore non finisce qui. Il prossimo appuntamento è previsto per Domenica 14 maggio e vedrà esibirsi il Quintetto di Fiati Astrum, composto da musicisti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Luigi Arciuli al flauto, Nicola Patrussi all'oboe, Salvatore Passalacqua al clarinetto, Gabriele Amarù al corno e Bruno Giudice al fagotto, offriranno al pubblico un'esperienza musicale unica ed emozionante.

La rassegna di Incontri d'Autore è organizzata dalla collaborazione tra Incontri d'Autore e Amici della Musica di Savigliano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT e il Patrocinio del Comune di Cuneo e del Soroptimist International Club di Cuneo. I biglietti possono essere acquistati online su www.ticket.it o presso la cassa del teatro mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

L'incasso del concerto sarà utilizzato per coprire parzialmente le spese organizzative e contribuirà all'autofinanziamento della rassegna, permettendo così di continuare a offrire al pubblico spettacoli di alta qualità artistica. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'organizzazione via e-mail all'indirizzo incontridautore@yahoo.it o al numero di telefono 393.33.14.628.