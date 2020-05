Due nuovi casi a Santo Stefano Belbo: un'anziana e un giovane ora in quarantena domiciliare

CUNEO CRONACA - Scrive il Comune di Santo Stefano Belbo sul canale Facebook: "Sono stati comunicati due nuovi casi di positività al Coronavirus: un'anziana residente, ma non presente sul territorio di Santo Stefano Belbo, e un giovane che si trova attualmente in quarantena presso la propria abitazione in buone condizioni di salute".

Il vicesindaco vicario, Laura Capra, invita la popolazione alla massima scrupolosità nel continuare a seguire le indicazioni igienico-sanitarie, il distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine in ottemperanza alle vigenti disposizioni. Si ricorda che è sempre vietata ogni forma di assembramento. Nel nostro paese non si verificavano casi di positività dal 6 maggio.

(Foto tratta dal sito della Regione Piemonte)