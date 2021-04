Due morti in una tentata rapina in gioielleria a Gallo Grinzane, fuggito il terzo bandito

CUNEO CRONACA - Una tentata rapina in gioielleria è finita con la morte di due persone oggi (mercoledì 28 aprile) dopo le 18,30 in frazione Gallo a Grinzane Cavour, vicino ad Alba, in provincia di Cuneo.

Dalle prime sommarie informazioni, il titolare avrebbe sparato con una pistola (regolarmente detenuta) dopo che tre persone hanno fatto irruzione nel suo negozio.

I due rapinatori sarebbero stati colpiti mortalmente, mentre è caccia alla terza persona che sarebbe fuggita. Indagano i carabinieri della Compagnia di Alba.

Non è la prima rapina di cui l'uomo è stato vittima: sei anni fa, due banditi si introdussero nella gioielleria, legarono la figlia e il titolare, che fu anche picchiato.