Dronero, torna "Ven veire": teatro e cinema per raccontare la storia e le valli

CUNEO CRONACA - Prosegue a giugno Ven veire, la fortunata rassegna dell’Espaci Occitan di Dronero, realizzata col sostegno della Regione Piemonte e dedicata al teatro e al cinema ispirati alla storia e alla cultura delle valli. Si comincia giovedì 5 giugno alle ore 21 con Gli agnelli di Calabria, un recital di e con Alberto Coral che ripercorre la storia dei Valdesi a partire dalla predicazione del fondatore Valdo di Lione, passando attraverso alcune valli piemontesi, fino ad arrivare in Calabria.

Il progetto trae ispirazione dal massacro subito il 5 giugno 1561 dai valdesi calabresi che vivevano a Guardia Piemontese e nei paesi limitrofi. Una storia di libertà di coscienza, resilienza e sopraffazione, un omaggio a una dolorosa vicenda storica, ma anche una riflessione sulla libertà, sulla resistenza e sull’intolleranza, temi sempre rilevanti in ogni tempo e luogo. Regia di Philip Radice, a cura di Daniela Ricatti, Angela Camerano e

Domenico Inaudi; consulente storico Marco Fratini, accompagnamento musicale al pianoforte di Luca Pozzi. Produzione dell'Atelier del Teatro Fisico di Torino. Giovedì 19 giugno sempre alle ore 21 sarà proiettato Vermiglio (119’), film del 2024 scritto e diretto da Maura Delpero. Nel 1944, nel remoto villaggio trentino di Vermiglio, l'arrivo di Pietro, un disertore di origini siciliane, stravolge la quotidianità della famiglia di un maestro. Lucia, la maggiore delle sue figlie, decide di sposarlo; alla fine della guerra Pietro parte per qualche giorno per la sua isola, per riabbracciare i propri cari, ma non tornerà più.

La vicenda corale si dipana tra Trentino e Sicilia, recitata in solandro (con sottotitoli), il dialetto retico-ladino della Val di Sol. Il film ha ottenuto 14 candidature al David di Donatello e una ai Golden Globes; ha vinto il Leone d’argento a Venezia ed è stato selezionato per rappresentare l’Italia ai Premi Oscar 2025 nella sezione Miglior film internazionale.

Gli eventi si inscrivono nel progetto Nega so, sviluppato nell’ambito del bando Territori Inclusivi e promosso da Fondazione Compagnia di San Paolo con la partecipazione di Fondazione Crc, intrapreso nel 2021 con scuole e cittadini delle valli Maira e Varaita e volto ad accompagnare e includere le persone con background migratorio, rendendo centrali i valori di multiculturalità e coesione.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, e si svolgeranno presso Espaci Occitan, in Via Val Maira 19 a Dronero; per info tel. 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org, www.espaci-occitan.org, Fb @museooccitano, Ig @museo.occitano.