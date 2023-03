DRONERO/ "Storia di Nina", spettacolo vincitore di In box Verde 2022 domenica al Civico

CUNEO CRONACA - Domenica 19 marzo ore 16.30, al Teatro Civico di Dronero, per la stagione teatrale “Stella Madre” organizzata da Santibriganti Teatro nel Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero, andrà in scena lo spettacolo “Storia di Nina”. Una nuova produzione Altre Tracce Teatro, vincitore di In Box Verde 2022 – Festival Nazionale del Teatro Emergente. In scena Elisa Rossetti e Massimo Zatta, regia e drammaturgia di Valentina Maselli.

Avete in mente quando vi sentite strani e non sapete perché? C’è come un piccolo nodo nella pancia. A volte vien da piangere, altre volte ancora si è così stanchi da non aver voglia di fare proprio niente. Alcuni se ne stanno con gli occhi sbarrati nel letto, perché non riescono a dormire. Eppure non è successo un granché. Apparentemente. Quando ci si sente così, bisogna chiudere bene le finestre, sbarrare tutto, sennò arriva. Sottile com’è, la Polvere nera, è difficilissima da mandare via. Si infila dappertutto, a volte persino tra i capelli, sotto i vestiti e fa un po’ di malinconico solletico. Quando le si avvicina, le piccole cose che rendevano felice Nina sembrano non funzionare più e comincia a diventare triste. La verità, però, è che lo strano personaggio è comparso proprio perché Nina era già triste e non c’è modo di mandarlo via se non quello di accettare anche la parte di sé più vulnerabile e così ritrovare incanto e meraviglia.

A poco a poco Nina comincerà a conoscere la creatura polverosa, a volte penserà che è più facile abbandonarsi ad essa, altre cercherà di mandarla via con tutte le sue forze. Ma la Polvere Nera le svelerà di essere lì per lei, per aiutarla a crescere e ad accettare l’altra faccia della medaglia, quella più fragile e meno performante. Fra i due nasce un’amicizia speciale e Nina imparerà che il vero incanto è tale se condiviso. Uno spettacolo per tutta la famiglia, biglietti disponibili on line su www.ticket.it o in cassa con apertura un’ora prima dello spettacolo.

