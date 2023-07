DRONERO/ "Ricordati di me e di te": gli ospiti del Caffè Alzheimer si raccontano in una mostra

CUNEO CRONACA - Mercoledì 26 luglio si terrà l'inaugurazione della mostra artistica "Ricordati di me...e di te!", in cui verranno esposte le opere realizzate dagli ospiti del Caffè Alzheimer dell'RSA Gattinara Sgherlino di Dronero. Inviamo qualche riga per la descrizione dell'evento e la locandina in allegato, chiedendovi di pubblicare la notizia sui giornali per dare diffusione dell'iniziativa.

Mercoledì 26 luglio dalle 16 alle 17.30 presso il Salone Milli Chegai di Dronero si terrà l’inaugurazione della mostra artistica “Ricordati di me…e di te!” in cui verranno esposte le opere realizzate dagli ospiti del Caffè Alzheimer e della RSA Gattinara Sgherlino di Dronero. L’iniziativa rappresenta la tappa conclusiva del progetto “RicordiAMOci” avviato a Settembre 2022, grazie all’impegno e alla volontà del Comune di Dronero e al sostegno di Fondazione CRC, Banca BCC di Caraglio e Mamo Educational Foundation.

Il filo conduttore è rappresentato dalla stimolazione della memoria autobiografica tramite l’espressione artistica e la creatività. I lavori esposti, realizzati con diverse tecniche artistiche, diventano veri e propri racconti di ricordi significativi delle principali fasi di vita, dall’infanzia fino all’anzianità ruotando attorno a diverse tematiche (i giochi, la casa, la scuola, i cibi, il lavoro, il matrimonio…). Il progetto ha permesso agli ospiti di ripercorrere, narrare e condividere vissuti, insegnamenti, usanze e tradizioni diventando artisti-protagonisti in grado di trasmettere e rappresentare un pezzo del loro essere. La mostra sarà visitabile ad ingresso libero e gratuito nelle seguenti giornate e fasce orarie: sabato 29 e domenica 30 luglio dalle ore 9.30 alle 12.00; sabato 26 e domenica 27 agosto dalle ore 9.30 alle 12.00; sabato 9 settembre dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.