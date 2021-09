DRONERO/ La Scòla di Grand che aiuta a invecchiare bene tenendo allenato il cervello

CUNEO CRONACA - L’associazione circolo Acli Caffè Alzheimer di Dronero, in provincia di Cuneo, avvia da mercoledì 6 ottobre, alle 8.30 e alle 10.30, presso il San Camillo De’ Lellis, la Scòla di Grand rivolta a persone di età superiore ai 50 anni dove si propone una vera e propria ginnastica mentale capace di favorire un invecchiamento in salute.

Il programma è suddiviso in tre moduli: attenzione, memoria e funzioni esecutive, da 10 incontri ciascuno. Per la partecipazione alla Scòla si richiede un’offerta di 5 euro ad incontro unita all’iscrizione Acli (15 euro) per la copertura assicurativa. È richiesto il Green pass. I posti disponibili sono limitati, è obbligatorio prenotare telefonando al numero 347 2808091 (dott.ssa Irene Artusio).