Levaldigi e Air Arabia portano Douzi a Saluzzo: un "ponte" culturale tra Italia e Marocco

CUNEO CRONACA - L’aeroporto di Cuneo e Air Arabia, in collaborazione con l’Ente del Turismo del Marocco, presentano il concerto gratuito di Douzi, uno degli artisti più rappresentativi della musica araba contemporanea. L’evento, in programma sabato 25 gennaio presso il Pala Crs di Saluzzo, celebra l’incontro tra culture attraverso il linguaggio universale della musica e rafforza il dialogo tra l’Italia e il Marocco, oltre a promuovere il Paese come destinazione turistica.

Douzi (Abdelhafid Douzi), un artista molto seguito e apprezzato dalla comunità marocchina, offre anche al pubblico italiano l'opportunità unica di entrare in contatto con le sonorità e le tradizioni culturali arabe.

Attraverso la voce e il talento internazionale di Douzi, il pubblico avrà l’opportunità di esplorare la ricchezza musicale del mondo arabo in un evento che promuove integrazione culturale, inclusione e solidarietà.

La serata vedrà infatti la partecipazione di Rajae Bezzaz, nota speaker radiofonica e inviata tv, che presenterà il progetto “Daar Rajae”, per la costruzione di una casa a sostegno delle donne in Marocco.

Il concerto è patrocinato dalla Regione Piemonte, dal Comune di Cuneo, dal Comune di Saluzzo e da Terres Monviso, a conferma del valore culturale e del sostegno all’iniziativa.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessaria la registrazione QUI. Si segnala che sono disponibili gli ultimi posti.

L'accesso all’evento sarà garantito alle persone regolarmente iscritte che si presenteranno entro l’orario di inizio del concerto (previsto per le ore 20:30, con apertura dei cancelli a partire dalle ore 19:00). Qualora risultassero posti disponibili dopo tale orario, sarà possibile consentire l'accesso anche a eventuali persone non iscritte presenti in loco.

Douzi

Abdelhafid Douzi, in arte “Douzi”, è un artista di fama internazionale riconosciuto per la sua capacità di fondere tradizione e modernità nella sua musica. Protagonista di rilievo nel panorama musicale globale con milioni di fan in tutto il mondo, Douzi unisce le sonorità tradizionali arabe a influenze pop internazionali, ampliando i confini della musica marocchina e presentandola a un pubblico globale. Con una carriera di oltre trent’anni e brani interpretati in arabo, francese e inglese, si afferma come un autentico ambasciatore della cultura musicale marocchina nel mondo.

Rajae Bezzaz

Rajae Bezzaz, nata a Tripoli da genitori magrebini, è una figura poliedrica del panorama mediatico italiano. Dal 2015 è inviata di Striscia la Notizia, dove conduce inchieste che esplorano il complesso rapporto tra accoglienza degli immigrati in Italia e le differenze interculturali tra l’Occidente e l’Islam. Autrice del libro L’Araba Fenice: La vita svelata di una musulmana (2021), Rajae è conosciuta per il suo impegno nel promuovere il dialogo interculturale. Attivamente coinvolta in iniziative sociali, presenterà durante la serata un progetto a sostegno delle madri sole in Marocco, unendo cultura e solidarietà.

Air Arabia

Air Arabia, compagnia aerea low-cost fondata nel 2003 negli Emirati Arabi Uniti, opera su oltre 170 destinazioni globali. In Europa, gioca un ruolo importante nel rafforzare i legami tra il continente e il mondo arabo, in particolare tra l’Italia e il Marocco. Air Arabia collega stabilmente l’Aeroporto di Cuneo con Casablanca da oltre 14 anni con oltre 400mila passeggeri trasportati sulla rotta, offrendo ai turisti italiani l’opportunità di scoprire il Marocco e favorendo i flussi in ingresso. La compagnia promuove la mobilità e lo scambio culturale tra i due paesi ed è orgogliosa di supportare eventi che valorizzano la diversità e l’integrazione tra le comunità.

Ente del Turismo del Marocco

L’Ente del Turismo del Marocco è partner di questa iniziativa e si impegna a promuovere la ricchezza culturale e artistica del paese. Il concerto di Douzi rappresenta un’opportunità unica per far conoscere al pubblico italiano la bellezza e l’unicità della cultura marocchina. Attraverso eventi come questo, l’Ente del Turismo del Marocco desidera avvicinare sempre più il pubblico italiano alla sua straordinaria offerta turistica e culturale, favorendo il dialogo e l’integrazione tra le due culture.

Progetto DAAR Rajae

Il progetto DAAR Rajae nasce in Italia con l’obiettivo di offrire un rifugio sicuro ad Agadir, in Marocco, alle donne marocchine in difficoltà, escluse dal contesto sociale del loro paese. Fondato da Rajae Bezzaz, attivista legata al Marocco, DAAR Rajae vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e combattere lo stigma verso le madri sole. L’associazione crea strutture di accoglienza, offrendo non solo un rifugio, ma anche supporto sociale ed economico per un futuro migliore per queste donne e i loro figli. Rajae, il cui nome significa “Speranza” in arabo, incarna lo spirito di rinascita e determinazione del progetto.