Dopo lo stop per il "caro bollette" i musei civici di Bra riaprono al pubblico

CUNEO CRONACA - Dopo una temporanea sospensione dovuta alla necessità di contenere il consumo energetico, da giovedì 2 marzo riaprono al pubblico il Museo Craveri di storia naturale e il Museo di archeologia, storia e arte di Palazzo Traversa a Bra, in provincia di Cuneo. Da quella data i due musei civici torneranno operativi con i consueti orari: il giovedì dalle 15 alle 18 e la domenica e festivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 (solo per il Craveri è possibile l’accesso su prenotazione martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30). Per questioni organizzative, invece, il Museo del Giocattolo aprirà i battenti solo a inizio aprile.

L’ingresso ai musei è gratuito per tutti i residenti a Bra; disabili con un familiare o altro accompagnatore; minori di 12 anni; possessori Carta Famiglia 6G – Forum Associazioni familiari; soci dell’Associazione “Amici dei Musei” di Bra; possessori Carta Abbonamento Musei Piemonte. Per tutti gli altri l’accesso alla singola struttura costa 5 euro, con la possibilità di acquistare presso le sedi museali o l'Ufficio Turistico un biglietto d’accesso unico ai tre musei civici dal costo di 10 euro e validità 12 mesi dal primo utilizzo.