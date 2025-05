Dopo il caldo, torna l'instabilità in Granda: allerta gialla per piogge e temporali

CUNEO CRONACA - Una vasta saccatura interessa tutta l'Europa centro-occidentale, portando a una lunga fase di tempo perturbato sulla regione, con precipitazioni sparse, localmente forti e anche a carattere temporalesco.

In particolare, nel pomeriggio le precipitazioni più intense si sposteranno verso sud, interessando tutta la fascia meridionale della regione. Martedì mattina si assisterà a una temporanea attenuazione con locali fenomeni moderati sulla parte sud-orientale, per poi riprendere nel pomeriggio con precipitazioni moderate e diffuse.

Nella notte e al mattino di mercoledì è previsto un marcato aumento dell'instabilità sui settori nord, con temporali anche forti, in generale attenuazione nel pomeriggio.

Per la giornata di lunedì 5 maggio, Arpa Piemonte ha emesso un'allerta gialla per rovesci forti e temporali sulle pianure e al confine con la Liguria, nello specifico sulla pianura e sulla collina cuneese e nelle valli Tanaro, Belbo e Bormida.

Martedì 6 maggio

Nuvolosità: parzialmente nuvoloso al primo mattino con addensamenti consistenti sui settori orientali. Nuvoloso nel pomeriggio con possibili brevi schiarite.

Precipitazioni: al primo mattino fenomeni localmente forti sul settore orientale in attenuazione in mattinata, più sporadiche altrove. Nel pomeriggio nuova ripresa dei fenomeni, anche localmente forti, in particolare sulla parte centro-meridionale della regione.

Zero termico: stazionario sui 2500-2600 metri, in lieve calo fino a 2400 metri in serata sull'arco alpino.

Venti: generalmente deboli, variabili sulle Alpi, da sud sull'Appennino e tra est e nord-est in pianura con locali rinforzi, in particolare sul Piemonte settentrionale.

Mercoledì 7 maggio

Nuvolosità: nuvoloso al mattino sulla regione con nubi più compatte sui settori settentrionali. Parzialmente nuvoloso nel pomeriggio con locali addensamenti più consistenti.

Precipitazioni: deboli sparse dal mattino, con valori moderati localmente forti sulla parte nord della regione. Fenomeni più intermittenti e deboli nel pomeriggio.

Zero termico: in calo fino ai 2300 metri al mattino, stazionario nel pomeriggio.

Venti: deboli da sud a tutte le quote, con locali rinforzi sui settori meridionali.

Giovedì 8 maggio

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso con cumuli in formazione a ridosso dei rilievi, in estensione alle zone pianeggianti nel pomeriggio.

Precipitazioni: al mattino assenti salvo rovesci al confine con la Liguria. Dalle ore centrali rovesci e locali temprali sparsi a partire dai rilievi, in possibile estensione alle zone di pianura adiacenti nel pomeriggio.

Zero termico: in aumento fino a 2400-2500 metri.

Venti: generalmente deboli variabili, con locali rinforzi da sud sul settore meridionale nel pomeriggio.