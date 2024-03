Donna, oggi e sempre: giornata di visite e alle 18 si "accende" la facciata dell'ospedale di Cuneo

CUNEO CRONACA - "Donna, oggi e sempre": è la scritta che appare sulla facciata dell'o spedale Santa Croce di Cuneo tinto di rosa, in occasione dell'8 Marzo, grazie a Fondazione Ospedale Cuneo che nel pomeriggio omaggerà le donne che verranno visitate negli ambulatori del Centro Salute Donna aperti eccezionalmente fino alle 22 (le visite sono sold out).

Professionisti di diverse specialità saranno infatti a disposizione dalle 14.30 alle 22. 400 donne (ma la metà sarà richiamata nei giorni successivi) si sono prenotate per l’accesso diretto e gratuito che prevede visite e consulenze in ginecologia, ostetricia, senologia, oncologia, chirurgia plastica, dermatologia, endocrinologia, nutrizione, otorinolaringoiatria, day surgery. Una testimonianza concreta dell’importanza dell’attività che vanta ottime casistiche e, soprattutto, si traduce in una presa in carico globale delle pazienti.

Alle 18 è previsto l’arrivo di Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, che, dopo una visita al Centro "accenderà" l’ospedale per la serata conclusiva. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.