Donata telecamera al Cras di Bernezzo, il gruppo M5s Piemonte: "Tuteliamo il lavoro dei centri"

CUNEO CRONACA - E' stata donata una telecamera al Cras (Centro di recupero animali selvatici) di Bernezzo da parte del Gruppo regionale Movimento 5 Stelle Piemonte.

Sarà impiegata per monitorare i cuccioli di questo splendido animale nell’ambito del “Progetto Barbagianni”, giunto ormai al terzo anno con l’obiettivo di favorire il reinserimento di questi esemplari nel loro habitat naturale. La specie infatti da diversi decenni risulta in declino, in particolare nella pianura padana dove si registrano picchi negativi anche dell’80% e il Piemonte, purtroppo, non fa eccezione.

“Questo è solo l’ultimo passo di un impegno costante in favore dei CRAS - commentano i Consiglieri Ivano Martinetti, Sarah Disabato e Sean Sacco -, siamo riusciti infatti a modificare la legge regionale 5/2018 reintroducendo il contributo della Regione in favore dei CRAS. Da quest’anno inoltre tali fondi potranno essere impiegati anche per riammodernare le strutture, oltre che per la cura e l’accudimento degli animali”.

"Negli ultimi anni - proseguono Martinetti, Disabato e Sacco - il lavoro dei Centri è cresciuto notevolmente, con un aumento considerevole di cittadini ed enti locali che vi si sono rivolti. Un servizio utile ed apprezzato, di fondamentale importanza per tutelare la biodiversità del nostro territorio. In passato, purtroppo, la Regione Piemonte ha scelto di non sostenere più economicamente tali centri. Con il nostro intervento siamo riusciti a rimettere le cose a posto, riconoscendo la straordinaria importanza ed utilità dei CRAS ed impegnando la Giunta a sostenerli. Lavoreremo, di pari passo, anche per ampliare la diffusione di queste realtà nelle province in cui sono al momento assenti”.