Domenica per Bacco&Orfeo il duo violino pianoforte ad Alba e il quartetto d'archi a Bra

CUNEO CRONACA - Il programma per violino e pianoforte della mattinata di domenica 21 aprile spazia fra Ottocento e Novecento e ha come filo conduttore l'America, vista sia attraverso l'occhio dei compositori europei che degli stessi americani. Alle 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba ascolteremo Lucio Degani, Violino principale de I Solisti Veneti, accompagnato al pianoforte da Andrea Rucli.

Al pomeriggio, nella Chiesa di Santa Chiara a Bra, conosceremo meglio le fasi in cui, nel tardo Settecento, il quartetto d'archi si afferma come laboratorio di innovazioni musicali. Ad esibirsi sarà il Quartetto Ludus con strumenti e intonazione barocca.

Al termine del concerto del mattino, un brindisi con i vini di Masut da Rive di Mariano del Friuli (GO), accompagnati dai prodotti Roero Gris di Santa Vittoria d’Alba.

Domenica 21 aprile

ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba

Virtuosi: dedicato a Jascha Heifetz

Lucio Degani violino

Andrea Rucli pianoforte

Musiche di Kreisler, Debussy, Castelnuovo-Tedesco, Gershwin

ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra

I Padri del quartetto moderno

Quartetto Ludus con strumenti e intonazione barocca

Andrea Ferroni, Ivo Crepaldi violini

Alexander Monteverde viola

Ivo Brigadoi violoncello

Musiche di Nardini, Cambini, Boccherini

Biglietteria e prenotazioni posti

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente attraverso prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità, si consiglia la prenotazione. In caso di rinuncia, si richiede di segnalarla tempestivamente a simona.dellavalle@smcm.it, per poter accogliere altri spettatori interessati o in lista d’attesa.

Ingresso

Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online: 12 euro

In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 12 euro

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni