Domenica il concerto di Natale di "Incontri d'Autore" al Sacro Cuore di Cuneo

ADRIANO TOSELLI - "Incontri d’Autore", l'associazione guidata da Vera Anfossi, invita domenica 18 dicembre, alle 16, nella chiesa del Sacro Cuore di Cuneo, per augurare un buon Natale con il Coro Vox Armonica di Savigliano, l’Orchestra Petit Ensemble Instrumental, i solisti Martina Malavolti, soprano, Margherita Scaramuzzino, mezzosoprano, Alban Lukaj, violino, con la direzione del maestro Sergio Daniele.

In programma brani del compositore veneziano barocco Antonio Vivaldi ("Gloria", per soli coro e orchestra, e "Inverno", per violino ed archi, tratto da "Le Stagioni"), oltre a canti della tradizione natalizia. L'ingresso è libero.

Adriano Toselli