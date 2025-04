Domenica pomeriggio aria fredda in Granda con rovesci e calo delle temperature

CUNEO CRONACA - Il tempo in Piemonte si preannuncia stabile e soleggiato per tutta la giornata grazie alla presenza di un canale di alta pressione.

Tuttavia, secondo le previsioni di Arpa Piemonte, una circolazione depressionaria con minimo sulla Bielorussia convoglierà aria fredda da est, nordest sul territorio piemontese, causando precipitazioni deboli o moderate sui settori pedemontani occidentali e sull'Appennino alessandrino, localmente a carattere di rovescio, con quota neve in calo da 2000 a 1400 metri, localmente sui 1000 metri.

Ci sarà anche una forte ventilazione da est sul Piemonte centro-orientale. Lunedì persisterà una circolazione dai quadranti settentrionali sul Piemonte, ma con tempo soleggiato e un forte calo termico.

Domenica 6 aprile

Nuvolosità: cielo inizialmente soleggiato al mattino, aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata a partire dal settore orientale in estensione a tutta la regione con nubi più consistenti sulle zone pedemontane occidentali.

Precipitazioni: nel pomeriggio deboli localmente moderate a carattere di rovescio sui settori pedemontani occidentali, sulle zone pianeggianti adiacenti e sull'Appennino alessandrino. Quota neve in diminuzione da 1800-2000 metri a 1300-1400 metri, localmente a 900-1000 metri in corrispondenza dei fenomeni più intensi. Graduale esaurimento delle precipitazioni nella notte.

Zero termico: in forte calo in serata fino a 1500-1600 metri sulle Alpi settentrionali, 1700-1800 metri sugli altri settori.

Venti: deboli o moderati settentrionali sulle Alpi; sugli altri settori deboli da sudovest fino all'alba, in successiva intensificazione e rotazione da est, nordest.

Lunedì 7 aprile

Nuvolosità: cielo inizialmente nuvoloso; graduale attenuazione della nuvolosità a partire dal settore orientale al mattino con cielo soleggiato

dal pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in sensibile aumento nelle ore centrali fino a 2300-2400 metri; nuovo calo a 1300-1500 metri in serata.

Venti: deboli localmente moderati da nord sulle Alpi, da est, nordest sugli altri settori.