"Parchi da Gustare" in Piemonte: domenica 24 solidarietà e biodiversità s'incontrano nel piatto

CUNEO CRONACA - Mai come in questo periodo c'è bisogno di sostenere chi ha deciso di andare avanti e per questo 'Parchi da Gustare' parte come ogni anno il 24 maggio - Giornata Europea dei Parchi - per presentare produttori e ristoratori che hanno deciso di far conoscere la biodiversità agro-alimentare delle aree naturali protette piemontesi, portandola a tavola.

Ordinare un prodotto locale anche a distanza, oppure ordinare un pasto che verrà degustato più avanti. Azioni possibili grazie a 'Parchi da gustare', il progetto promosso da Regione Piemonte che coinvolge produttori e ristoratori che collaborano con i le Aree naturali protette del Piemonte per portare la biodiversità agro-alimentare a tavola.

In attesa di gustare prelibate ricette sul territorio o acquistare prodotti in loco, 'Parchi da Gustare' continua a raccontare un tessuto di operatori economici che non si arrende nemmeno di fronte a Covid-19.

Mai come in questo momento c'è bisogno di manifestare solidarietà a chi ha deciso di andare avanti e per questo, come ogni anno, dal 24 maggio Giornata Europea dei Parchi, sarà possibile conoscere produttori e ristoratori aderenti al progetto e sostenerli anche 'a distanza'.

Le novità dell'edizione 2020

L'edizione 2020 di Parchi da Gustare avviene in un contesto particolare, condizionato dalla situazione Pandemica in corso. Pertanto, adeguandosi alle misure di sicurezza tese a contenere la diffusione di Covid-19, vedrà una prima fase 'virtuale' in cui resta centrale il ruolo degli attori economici firmatari di un protocollo di adesione che riconosce una comunità di produttori e ristoratori accomunati dai valori della qualità, sostenibilità e attenzione per il loro territorio in forte relazione con i parchi regionali piemontesi.

Sono almeno 120 i ristoranti, 140 i produttori e 27 i parchi piemontesi hanno dato vita alla edizione 2019 di 'Parchi da Gustare' e che quest'anno si ripropongono, presentando le loro attività e i propri prodotti in modo virtuale, in attesa che si possa tornare sul terriorio ad acquistare prodotti oppure a gustare deliziose ricette in loco. Un'occasione diversa, quella proposta per l'edizione 2020 ma ugualmente importante per scoprire produttori e ristoratori aderenti all'iniziativa, seguendo i profili social degli stessi operatori economici, dei parchi naturali piemontesi oppure quelli ufficiali di Piemonte Parchi.

Obiettivo dell'iniziativa, divulgare l'importanza della biodiversità anche sotto il profilo agro-alimentare e dare continuità a un progetto che ha l'ambizione - soprattutto in questa sua V edizione - di sostenere e promuovere gli operatori economici piemontesi, in un momento come quello attuale di particolare crisi.

Anche quest'anno Parchi da gustare darà risalto e visibilità ai ristoratori e ai produttori locali che con mani esperte preservano e coltivano materie prime tradizionali che poi abili cuochi trasformano in ricette semplici e gustose oppure in prelibati e elaborati piatti e sarà possibile rintracciare - attraverso le informazioni condivise sulle varie piattaforme social - chi 'consegna a domicilio' (se produttore) oppure chi attiverà 'menu sospesi' (se ristoratori) ovvero la possibilità di prenotare virtualmente un pasto che verrà consumato in seguito, non appena ci sarà la possibilità di recarsi presso la struttura ricettiva.

Come conoscere i produttori e ristoratori di 'Parchi da Gustare'

I produttori e i ristoratori aderenti all'iniziativa si presenteranno sulle piattaforme social Facebook e Instagram utilizzando gli hashtag #parchidagustare #piemonte #ripartiamodaiparchi #mangiarbene #natura #scopriparco: quelle stesse parole chiave che utilizzeranno anche le Aree naturali protette del Piemonte e Piemonte Parchi per condividere e rilanciare prodotti, ricette, operatori economici che forniranno indicazioni su come ordinare un prodotto a distanza oppure prenotare un 'menu sospeso'. Proprio in un contesto rallenatato dalla Pandemia sarà sorprendente scorpire quante forme di solidarietà possono concretizzarsi, nonostante le restrizioni imposte da Covid-19.

Dal 24 maggio, QUI l'elenco di tutti gli operatori economici aderenti a Parchi da Gustare.

La storia del progetto

"Parchi da gustare" è un progetto promosso dal settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte.

Avviato nel 2015 con un censimento dei prodotti tipici dei parchi piemontesi (raccolti nel numero speciale di Piemonte Parchi "Parchi da gustare - I prodotti" insieme a una breve descrizione dei produttori) e proseguito con una raccolta di ricette 'tipiche' pubblicate nel numero speciale successivo "Parchi da gustare - Le Ricette", una preziosa guida che documenta in modo suggestivo e puntuale il lavoro dei parchi nel salvaguardare una ricchezza di saperi e sapori.

Dal 2015 è stato organizzato, ogni anno, 'Il Menu del Parco', un appuntamento fisso in tutti i parchi del Piemonte, in corrispondenza della Giornata europea dei parchi che ricade ogni 24 maggio in cui i ristoratori aderenti al progetto hanno trovato occasione di offrire i prodotti nativi del territorio protetto.

Per informazioni

Settore Biodiversità e Aree naturali, tel. 011 4324526 - 011 432 5521