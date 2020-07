DOGLIANI/ Gli eventi che animeranno l'estate tra cinema all'aperto, spettacoli e gara ciclistica

CUNEO CRONACA - Il Comune di Dogliani, impegnato in questi giorni con l’organizzazione del Festival della tv e dei Nuovi Media, che si svolgerà la prima settimana di settembre, segnala e promuove un programma di appuntamenti per l’estate con eventi culturali, ricreativi, cinema all’aperto e appuntamenti gastronomici che animeranno diversi spazi della cittadina, e che sono realizzati da associazioni e altre realtà locali.

Il calendario prevede:

1,2 6,7,8,9 AGOSTO

CINEMA ALL’APERTO

Il Cinema Multilanghe organizza proiezioni all’aperto in piazza Tomatis. Per informazioni e prenotazioni:0173.742321

8-9-10 AGOSTO

FESTA DI SAN LORENZO organizzata dalla Pro loco di Dogliani Castello

Sabato 8/08: La mezz’ora canonica con Padre Filip - Piazza Belvedere - Dogliani Castello – h. 21 Costo 5€. Prenotazioni: 347.3956704

Domenica 9/08: Cena sotto le stelle - Piazza Belvedere - Dogliani Castello – h. 20. Prenotazioni: 333.2614692

Lunedì 10/08: “Sotto la neve pane”. Proiezione del film di Remo Schellino– h. 21 Offerta libera.

12 AGOSTO

GRAN PIEMONTE. Gara Ciclistica che avrà come scenario le panoramiche colline di Langa e vedrà Dogliani coinvolta in un doppio passaggio (arrivo da Monchiero, transito in Via Roma e uscita in direzione Monforte d’Alba)

16 AGOSTO

CINE PER LA TERRA. Proiezione del film “Vado verso dove vengo” alle ore 21.30, centro storico di Dogliani. Promosso dal Comune di Dogliani e dall’associazione Strada 661 La Pedaggera per raccontare storie di territori, paesaggi, comunità.

17 e 24 AGOSTO

TOGETHER cinema e sport. Proiezioni a tema sportivo organizzate dalla Pallacanestro Farigliano presso gli Impianti sportivi alle ore 21.30

4-5-6 SETTEMBRE

FESTIVAL DELLA TV E DEI NUOVI MEDIA

Il Comune di Dogliani organizza 3 giorni di appuntamenti dedicati ai media e all’attualità in piazza Umberto I. www.festivaldellatv.it

Il calendario è ancora in corso di definizione e potrebbe subire integrazioni e variazioni.