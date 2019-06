DOGLIANI/ “Concerti di San Paolo”: sabato sera la Banda Musicale Giovanile del Piemonte

Con l’arrivo dell’estate ecco tornare puntuale l’appuntamento concertistico organizzato dalla Filarmonica “Il Risveglio” di Dogliani legato alla festività dei S.S. Pietro e Paolo, che quest’anno eccezionalmente si articolerà in due momenti musicali.

Il primo, attesissimo, vedrà esibirsi sabato 29 giugno alle ore 21 nella centralissima piazza Carlo Alberto la Banda Musicale Giovanile del Piemonte, una formazione composta da quasi 100 giovani strumentisti provenienti da tutta la regione che il prossimo anno festeggerà il decennale della fondazione.

Frutto di un progetto ambizioso denominato “Giovaninbanda”, la banda vuole essere un laboratorio e un punto di riferimento per le bande piemontesi. Diretta dal direttore stabile Riccardo Armari e dal direttore ospite il portoghese Paulo Martins, presenterà un programma incentrato sugli elementi della terra che non mancherà di sorprendere e stupire gli ascoltatori per la qualità della musica proposta e per il livello artistico raggiunto da questi ragazzi.

Domenica 30 giugno alle ore 21,30 nella suggestiva piazzetta Don Delpodio toccherà invece alla formazione doglianese nelle sue articolazioni. Aprirà la serata la banda giovanile che, diretta da Osvaldo Boggione, presenterà alcuni brani frutto dell’intenso lavoro svolto in questi mesi. Poi sarà la volta della banda senior il cui programma predisposto dal direttore Valerio Semprevivo avrà come tema ”Russia vs America”.

L’apertura sarà affidata a “Glasnost” (medley contenenti celebri temi russi) cui seguiranno “Russian memories”, brano dedicato alla banda musicale doglianese dal compositore Diego De Pasqual , un estratto dalla colonna sonora del film “C’era una volta in America” scritta da Ennio Morricone, contenente i temi più famosi ed un arrangiamento della celebre composizione di G. Gershwin “Un americano a Parigi”.

Infine, verrà presentato un fedele arrangiamento di “Bohemian Rhapsody” dei Queen che vedrà, per la prima volta, la presenza del pianoforte suonato da Domenico Boggione, un promettente allievo della scuola di musica. Il concerto sarà presentato come sempre da Rosalba Giacchello.

L’ingresso è libero per entrambi gli eventi.

Ulteriori informazioni sulle serate e più in generale sull'attività del "Risveglio" si possono trovare sul sito internet della banda all'indirizzo www.ilrisveglio.it. e sulla pagina Facebook.

Composta da circa 100 giovani in età compresa tra i 13 e i 27 anni provenienti dalle formazioni bandistiche di tutto il Piemonte, la Banda Musicale Giovanile del Piemonte si è costituita nel 2010 quale traguardo conclusivo del progetto GIOVANINBANDA, voluto dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Piemonte, Gianni Oliva, in occasione delle iniziative di “Torino 2010 – Capitale Europea dei Giovani”.

Tale progetto, che ha coinvolto oltre 1.000 giovani delle Bande Musicali Piemontesi aderenti all’ANBIMA Piemonte, ha erogato più di 1.000 ore di formazione strumentale e ha permesso la costituzione di sette Rappresentative Giovanili Provinciali, dalle quali sono stati poi selezionati i componenti della Banda Regionale.

GIOVANINBANDA si proponeva di offrire alcuni momenti formativi qualificanti, utili per accrescere l’esperienza musicale dei giovani strumentisti partecipanti.

Ed è con questa filosofia che la Banda Musicale Giovanile del Piemonte è stata concepita; non come formazione stabile ma quale laboratorio d’eccellenza in cui, a rotazione, gli strumentisti possano arricchire la propria abilità musicale che esercitano normalmente nei Complessi Bandistici di appartenenza.

Affidata alla direzione del valentissimo Maestro Paolo Belloli, coadiuvato dal giovanissimo vice maestro Riccardo Armari, la formazione giovanile regionale, il cui organico costitutivo contava oltre 120 ragazzi, ha tenuto il concerto di debutto nella splendida cornice dell’Auditorium RAI “Arturo Toscanini” di Torino, domenica 5 dicembre 2010, al quale si sono susseguiti i concerti presso il Teatro “Villani” di Biella e presso il Salone della Borsa di Novara.

La Banda Regionale si è inoltre esibita a Venaria Reale (TO), Ghemme (NO), Acqui Terme (AL),

Cameri (NO), Carrù (CN), sull’Arengario di Palazzo Vecchio, nella Piazza della Signoria di Firenze, dove ha eseguito il concerto di apertura del Raduno Bandistico Nazionale organizzato in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, presso il Teatro Coccia di Novara e ancora all’Auditorium RAI di Torino per l’esecuzione del Concerto “Il Piave Mormorò” in occasione dell’apertura delle celebrazioni del 100° anniversario della Prima Guerra Mondiale.

Il 26 maggio 2011, con votazione unanime su proposta del Consigliere Giovanna Pentenero, il Consiglio Regionale della Regione Piemonte ha “adottato” la Banda Musicale Giovanile del Piemonte quale “elemento di rappresentanza della Regione Piemonte”.

Dal gennaio 2014 la Banda Regionale Giovanile del Piemonte è diretta dal Maestro Riccardo Armari, che è stato affiancato nella direzione, negli anni 2014 e 2015, dal Maestro Ospite prof. Lorenzo Della Fonte, titolare della cattedra di strumentazione per banda presso il conservatorio “G. Verdi” di Torino, dal 2016 al 2018 dal Maestro Ospite Rafael M. Garrigós García, docente presso il

Conservatorio di Valencia (Spagna). Nel 2019 è affiancato dal Maestro portoghese Paulo Martins.

Dal Maggio 2014 la Banda Regionale Giovanile del Piemonte ha assunto il ruolo di “Ambasciatore” del manifesto contro lo sfruttamento del lavoro minorile, lanciato il 11 giugno 2013 dal compianto Maestro Claudio Abbado insieme ad altri autorevoli personaggi della musica e dello spettacolo che è promosso e sostenuto dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro dell’ONU.