Dogliani celebra chi tiene viva l'anima contadina: a Daniela Allaria e Giuliana Turra i premi "Schi-na cinà"

CUNEO CRONACA - Sono stati consegnati nel teatro Sacra Famiglia di Dogliani Castello i riconoscimenti della 30esima edizione di “Schi-na cinà”, iniziativa culturale promossa dal Comitato festeggiamenti di Borgata Casale e dall’Amministrazione comunale di Dogliani, con il sostegno di Coldiretti Cuneo.

Il premio “Schi-na cinà” 2026 è andato a Daniela Allaria, che ha saputo trasformare le esperienze professionali maturate nei settori alberghiero e commerciale in una coraggiosa scelta di vita, dedicandosi con passione all’agricoltura. Insieme al marito conduce un’azienda viticola specializzata nella produzione di barbatelle, contribuendo con competenza e impegno alla valorizzazione del territorio. “Schi-na cinà nel mondo”, il riconoscimento destinato a chi promuove i valori del mondo agricolo oltre i confini locali, è stato assegnato alla cuneese Giuliana Turra. Il premio ne riconosce l’abnegazione, la determinazione e lo spirito di sacrificio con cui affronta l’attività sportiva a livello internazionale: valori nei quali anche il mondo agricolo si riconosce. Il suo impegno l’ha resa un’ambasciatrice del mondo rurale oltre i confini locali, richiamando il legame tra sport, benessere, sana alimentazione e produzioni agricole del territorio.

Numerose le autorità presenti alla cerimonia, tra cui l’Assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni, il Presidente della Provincia Luca Robaldoe il Parroco di Dogliani Don Marco Sciolla. Presenti anche il Direttore provinciale di Coldiretti Cuneo Francesco Goffredo, il Presidente Coldiretti di Zona Mondovì Marco Bongiovanni e il Segretario di Zona Daniele Caffaroche ha condotto la serata. I premi sono stati consegnati dal Vice Sindaco di Dogliani Osvaldo Demaria e dagli ideatori di “Schi-na cinà”, il poeta e contadino doglianese Valter Costamagna e l’Assessore all’Agricoltura di Dogliani Carlo Gabetti.

“Trent’anni di Schi-na cinà raccontano il valore di un’intuizione che ha saputo guardare lontano. Questa iniziativa è molto più di una celebrazione simbolica: rappresenta un riconoscimento al coraggio e alla determinazione di chi ha scelto di lavorare la terra, produrre eccellenze e mantenere viva l’anima contadina delle nostre colline” dichiara Marco Bongiovanni, Presidente Coldiretti di Zona Mondovì.

Alla consegna dei premi è seguita una degustazione di prodotti locali e vini offerti dalla Cantina del Dolcetto di Dogliani e dalla Cantina Produttori in Clavesana.