Dj set nei bar e spettacoli in piazza a Savigliano nel weekend prima di Natale

CUNEO CRONACA - Il Grinch sta tramando per rovinare il Natale saviglianese. Ma niente paura: a salvarlo ci saranno i bar del centro cittadino, che per sabato 23 dicembre hanno organizzato una serata all’insegna del divertimento e della musica. Per l'ultimo weekend natalizio, debutta a Savigliano “Merry Grinchmas – la festa nei bar saviglianesi...anche per chi non ama il Natale”.

In cinque attività del centro (Caffè della Torre, Cremeria dei Perulin, Mowgli Cafè, Sabo Cafè e Vineria Il Roma) sarà possibile godersi la buona musica dei dj-set e bere in compagnia, tra divertenti allestimenti a tema. La serata inizierà nell’ora dell’aperitivo e terminerà alle 24. Ma tanti altri sono gli appuntamenti in programma a Savigliano per le ore che precedono il Natale.

Si comincia venerdì 22 – alle 17.30, in piazza Santarosa – con l'esibizione natalizia della società di ginnastica ritmica Ars Armonica. Alle 21, due appuntamenti. Presso la Chiesa di S. Andrea, si terrà il “Concerto di Natale” a cura dell'Associazione corale “MusicaNova", mentre al Centro culturale di piazza Nizza andrà in scena una serata di danze occitane con Efisio.

Alle 15.30 dell'Antivigilia, è in programma l'esibizione itinerante della street-band “Sevendixie”, composta da quattro artisti vestiti da Babbi Natale. Sempre sabato 23, alle 21, contemporaneamente a “Merry Grinchmas” andrà in scena al teatro Milanollo “A joyful Christmas”, a cura del Coro Polifonico Vox Armonica di Savigliano, Camerata giovanile della Svizzera italiana. Atmosfere natalizie anche la mattina della Vigilia, nelle ultime ore della corsa ai regali: in piazza Santarosa, alle 11, ci sarà esibizione del coro gospel “Incanto”.

«Un ultimo weekend pre-natalizio – commenta il sindaco Antonello Portera – che ci auguriamo sia di successo così come lo sono state fino ad ora tutte le iniziative organizzate in città. L'ultima, in ordine di tempo, la due-giorni di “Incantevole Natale” sotto l'Ala di piazza del Popolo, che ha registrato una grande affluenza di pubblico. Con 310 letterine a Babbo Natale imbucate e tanta merce venduta da parte degli espositori».