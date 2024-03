Diventare manager del turismo: all'Afp di Dronero è partito il percorso formativo

CUNEO CRONACA - Il settore del turismo sta assumendo un ruolo sempre più cruciale nello sviluppo dei territori, e per soddisfare questa crescente domanda di professionalità qualificate, l'AFP di Dronero, presso la sede di Via GB Conte 19, ha ideato un percorso formativo di altissimo livello dedicato al turismo. Si tratta di una grande opportunità per i manager del settore, giunta alla sua seconda edizione. (Leggi QUI)

Il percorso è focalizzato su diverse aree chiave del turismo moderno, quali il turismo digitale, sostenibile, responsabile, esperienziale e culturale. Questo programma, inedito nel suo genere, offre un approccio innovativo e completo, fornendo agli studenti una formazione sulle nuove tendenze del settore e sulla valorizzazione delle risorse territoriali.

Ma perché dovrebbe interessare? Innanzitutto, durante il percorso, è possibile ottenere un contratto di apprendistato di primo livello presso le aziende partner che ospiteranno gli studenti in stage. Inoltre, la modalità formativa combina studio e lavoro in modo estremamente concreto, offrendo un'esperienza pratica e tangibile.

La coordinatrice del percorso, la dottoressa Sara Marino, sottolinea l'approccio olistico del corso: "Gli studenti avranno l'opportunità di acquisire competenze multidisciplinari nel campo del turismo, con particolare enfasi sul marketing, la comunicazione e la valorizzazione delle risorse territoriali. Attraverso laboratori pratici, incontri con esperti del settore e partecipazione a eventi, gli studenti potranno apprendere in modo efficace e concreto".

Il Direttore del Centro Servizi, il Prof. Massimo Gianti, aggiunge: "Il settore del turismo è in costante evoluzione, e per rimanere competitivi è essenziale aggiornare le competenze. Con l'aumento delle opportunità nel settore, un corso di alto livello come quello proposto dall'AFP è fondamentale per formare figure professionali altamente specializzate e in grado di rispondere alle esigenze del mercato".

I posti per il corso sono limitati e le candidature sono numerose, quindi è consigliabile iscriversi (clicca QUI). Per ulteriori informazioni e per procedere con l'iscrizione, è possibile contattare l'AFP Dronero al numero 0171 912055 o via email all'indirizzo centro.servizi@afpdronero.it.