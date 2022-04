Disagi per pendolari e studenti tra Cavallermaggiore e Fossano: "Sovraffollamento, ma il bus c'è"

CUNEO CRONACA - Sono pervenute numerose segnalazioni dei pendolari (soprattutto studenti) che viaggiano quotidianamente in direzione Fossano da Cavallermaggiore. Le difficoltà di questi giorni nascono dalla chiusura della tratta ferroviaria per lavori, con conseguente presenza di pullman sostitutivi.

Infatti, dal 26 aprile al 5 maggio e dal 17 al 26 maggio (come riportato dal sito di Rfi) per lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Trofarello e Fossano, i treni regionali delle relazioni Torino-Savona/Ventimiglia e Torino-Cuneo sono parzialmente cancellati e sostituiti con bus tra Torino Porta Nuova e Fossano; i treni regionali della relazione Torino-Albenga/Imperia modificano il percorso e non effettuano fermata nelle stazioni di: Carmagnola, Cavallermaggiore, Savigliano, Fossano, Mondovì, Ceva e Cengio;