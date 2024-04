Dietro le quinte del teatro Toselli con il Fai: quello che non sappiamo del luogo del cuore dei cuneesi

CUNEO CRONACA - La Delegazione FAI di Cuneo, cogliendo l’invito della Fondazione Piemonte dal Vivo, Circuito Regionale Multidisciplinare, propone un’apertura straordinaria dello storico Teatro Toselli di Cuneo nell’ambito del progetto “A teatro con il FAI” che nasce per unire la comune vocazione delle due Fondazioni alla valorizzazione della cultura nelle sue diverse sfaccettature e per la particolare attenzione al territorio regionale. I due enti lavorano in sinergia sul territorio già da tempo con una convezione che consente agli iscritti al FAI di avere diritto al biglietto ridotto per gli spettacoli delle stagioni comunali organizzate da Piemonte dal Vivo.

Domenica 28 aprile sarà possibile visitare il teatro per consentire ai partecipanti di apprezzare il valore storico-artistico di uno spazio che non è soltanto “contenitore” di spettacolo dal vivo. Un luogo amato dai cuneesi per gli spettacoli di prosa e i concerti che hanno portato tanti artisti a calcarne il palcoscenico. Ma forse non tutti i cuneesi sanno che quello che oggi è un luogo di divertimento in passato era un monastero dei Cappuccini con annessa chiesa. Era l'inizio dell'800 e il passaggio di Napoleone aveva lasciato, anche a Cuneo, una ventata di cambiamento e di voglia di novità. I lavori di trasformazione vennero proposti dal Prefetto, dal Sindaco Caisotti di Chiusano e da 36 cittadini che, nell'arco di nemmeno un anno, riuscirono a realizzare il luogo per divertirsi che mancava in città. Il progetto venne redatto nel 1803 e già il giorno di Santo Stefano dello stesso anno, il teatro poteva essere inaugurato.

Saranno i volontari del Gruppo FAI Giovani Cuneo ad accompagnare i visitatori fin “dietro le quinte”, con la possibilità di vivere un’esperienza immersiva grazie agli interventi “site specific” degli attori della “Accademia Toselli” e delle allieve ballerine de “La Maison de la Danse” che, per l’occasione, celebreranno con il FAI la Giornata Mondiale della Danza promossa dall’UNESCO in tutti i paesi del mondo (29 aprile). “Nello spirito della sua missione, il FAI partecipa alla valorizzazione degli spazi teatrali di Piemonte dal Vivo, impegnandosi ogni giorno, fin dalla sua fondazione, per educare e sensibilizzare la collettività - e i più giovani in particolare - alla conoscenza, all’amore e al godimento per l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico che ci circonda – dichiara Roberto Audisio, CapoFAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS Delegazione FAI di Cuneo – Per questo siamo molto felici di collaborare in modo attivo e concreto con la Regione Piemonte, attraverso la Fondazione Piemonte dal Vivo: due realtà unite dalla comune missione culturale per la conoscenza e la valorizzazione del nostro patrimonio che uniscono le loro forze per raggiungere importanti obiettivi che si riassumono nell’espressione “A teatro con il FAI”!

Il pubblico potrà partecipare alle visite accreditandosi al banco di accoglienza FAI, posto all’ingresso del teatro, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Le visite si svolgeranno a gruppi, con ingresso ogni 30 minuti e prevedono un contributo minimo suggerito di €. 5,00 (€. 3,00 per gli iscritti al FAI) per sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio italiano portata avanti dal FAI fin dal 1975. Un sostegno che può avvenire anche con l’iscrizione annuale godendo, in tal modo, di una corsia preferenziale: un gesto concreto in difesa del patrimonio d'arte e natura italiano.

Prenotazioni - non obbligatorie - sul portale: www.faiprenotazioni.fondoambiente.it. L’evento è patrocinato dal Comune di Cuneo; è organizzato in collaborazione con Piemonte dal Vivo, Accademia Toselli e La Maison de la Danse; è sostenuto da Fondazione CRC Cuneo.