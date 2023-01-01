Dietro il mercatino dell'antiquariato a Cherasco: la fatica e il mestiere degli espositori

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Quando il mercatino dell'antiquariato di Cherasco smette di essere festa e si trasforma in mestiere, fatica, strada.

Il sole comincia a scendere dietro gli archi barocchi e, all'improvviso, Cherasco non è la stessa città-museo del mattino, ma un ventre che si richiude; ormai ha già mostrato le sue curiosità, le sue meraviglie del passato. Gli espositori, volti segnati dalla notte fonda, provengono da città lontane. Un caffè ingollato in autogrill, poi il minuzioso montaggio fatto all'alba; avevano disposto gli oggetti, i mobili con le mani gelate.

A fine giornata le scatole, ahimè, si riempono con l'invenduto, e quasi quasi gli oggetti rimasti pare chiedano scusa. Ormai esperti, avvolgono, legano, proteggono con gesti rapidi, accurati. I furgoni, di ogni stazza, piccoli, medi e grandi, si avvicinano ai banchi come animali da lavoro. Intanto regna la confusione, la folla inizia a muoversi verso le auto parcheggiate in ogni dove. Ognuno passa con il proprio oggetto-memoria, il volto sorridente, perché ha sognato e catturato ciò che magari ha visto nella casa dei nonni: ricordi memorabili, un tuffo nel passato.

E poi, tra il via vai concitato e i mezzi che iniziano a muoversi lentamente tra le persone, vedo lei, la più improbabile, la più irresistibile cattura: una tartaruga lunga un metro. La scocca di peluche, morbida, imitata perfettamente e un bimbo felice che la trascina con una corda, mente scivola su rotelle invisibili. E' un simbolo di lentezza, che avanza piano, un veicolo scorrevole di peluche, che desta curiosità tra i passanti.

Come in un film, la telecamera segue passo dopo passo quella processione di ricordi, ognuno con il proprio trofeo: una cornice preziosa, infilata di traverso al braccio, dentro passa l'aria un tempo che non vuole andarsene. Il lampadario a goccia che tintinna, il mobiletto tenuto a spalle come un bimbo stanco di camminare. La sedia zoppa trascinata sull'asfalto. La radio anni Sessanta, che non funziona più, ma è un bel soprammobile. Il comodino con il cassetto ribelle che ogni passo fa clac. Insomma ognuno porta un pezzo di mondo che fu.

Marzio ed io incontriamo i due giovani espositori braidesi, Matteo Bordino e Mattia Lanza, conosciuti come i MEM. Riconosciamo il banchetto perché in cima sventola una tasca a vento particolare: la carpa koi giapponese. Cacciatori di meraviglie, di una passione hanno fatto un lavoro, tre anni fa, hanno unito i magazzini e creato una società la MEM, aprendo una Partita Iva. Insomma, sono seriamente intenzionati a continuare la loro storia lavorativa, frequentando assiduamente mercati importanti come I Navigli di Milano, il Gran Balon di Torino, e tanti altri nel nord Italia.

La città delle Paci, il giorno dopo si rialza, torna a respirare, gli abitanti riprendono la vita quotidiana, si muovono tra monumenti, archi, pietre antiche che sembrano dire: siamo ancora qui. E' la città tanto amata da Romano Reviglio, il pittore cheraschese che non volle mai lasciarla. La dipingeva come una persona cara, con rispetto, con fedeltà. Era un luogo che non si attraversa: si abita, ci custodisce, si difende. Come Gina Lagorio, che ne scrisse la bellezza e la raccontò come una intima confidenza.

Così, a sera, nella città delle Paci torna la pace davvero.

Fiorella Avalle Nemolis