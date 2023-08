Dieci ciclisti da Cuneo in Puglia sulle vie di San Michele: la pedalata di settembre a scopo benefico

CUNEO CRONACA - Riceviamo dalla Polizia di Stato: "I cittadini di Cuneo ben sanno che il 29 settembre ricorre la festività di San Michele Arcangelo patrono cittadino ma molti non sanno che San Michele è anche il patrono della Polizia di Stato. Ed è proprio da alcuni uomini della Polizia di Stato unitamente ad amici e/o simpatizzanti che è partita l’iniziativa “Pedalando sulle vie di San Michele”. La bicicletta è sport, fatica e divertimento, ma può trasformarsi anche in uno strumento per fare beneficenza e allora "Io ci sono". Sempre più numerose le iniziative di semplici appassionati della bici, che decidono di mettersi in sella con diversi scopi: supportare una causa sociale, sensibilizzare l’opinione pubblica su una determinata patologia o sostenere un’organizzazione che si desidera aiutare.

Un’avventura in bicicletta con finalità marcatamente benefiche che porterà i 10 ciclisti (partenza da Cuneo il 17 settembre) ed il loro staff da Cuneo sino alla Puglia con una variazione rispetto al percorso storico che li vedrà fermarsi a Roma. Ma perché le vie di san Michele? Occorre rifarsi alla linea di San Michele tra mistero e leggenda. La Linea del Drago o di San Michele è una linea retta che taglia obliquamente l’Europa per oltre duemila chilometri, lungo la quale sono allineati sette antichissimi monasteri dedicati all’Arcangelo Michele. Pedalare il tratto “italiano” della linea di San Michele non significa solamente rivisitare un percorso storico di fede, ma anche intraprendere un itinerario benaugurale che riafferma la superiorità delle azioni virtuose e della generosità altruistica.

Per il comitato organizzatore è una grande emozione. Finalmente riusciamo a dare il via ad un progetto che da tempo avevamo in programma. Sarà un’edizione speciale, ricca di contenuti sociali in cui noi tutti insieme andremo a sostenere due realtà molto importanti: l’AIL (Associazione Italiana lotta alle leucemie) e Neuroland (Ospedale infantile Regina Margherita di Torino). Grazie al patrocinio della Città di Cuneo, alla madrina dell’evento la grande Elisa Balsamo che ringraziamo sin da ora unitamente alla fattiva collaborazione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, del Gruppo Sportivo Passatore e di molti altri privati ed aziende chiamati a dare il loro contributo a questa 1^ edizione questo evento sarà possibile. E ricordiamo sempre: 'Io ci sono ma anche tu puoi esserci'".