Dieci anni di "Degustibus" e "Cuneo Mapping Festival", tutto in un weekend: il programma

Molti gli appuntamenti e gli ospiti dell’edizione 2019 di "Degustibus": street food, showcooking, incontri, laboratori e concerti. E torna anche il Cuneo Mapping Festival. Piazza Galimberti, dal 24 al 26 maggio, in occasione dei 10 anni di "Degustibus", ospiterà 3 giorni di spettacoli di luci, proiezioni in realtà aumentata e musica. Il progetto, nato nel 2017 con un primo show che ha visto protagonista la facciata del Tribunale, nel 2019 si amplia con oltre 150 metri di proiezione, che prevedono di estendersi su tutte le superfici dei palazzi circostanti la piazza.

Due spettacoli a sera (alle 22 e alle 23), da venerdì a domenica, in cui illusioni ottiche, giochi di luci, esperienze immersive ancora più coinvolgenti della scorsa edizione, saranno le caratteristiche del nuovo grande evento organizzato dall’associazione culturale "All 4U". Il Palazzo del Tribunale incontra le proiezioni architetturali di “Interactive Experience” tramite la video mapping 3d, la nuova frontiera dell'arte che consiste nel proiettare "immagini" su superfici reali, ottenendo spettacolari effetti di proiezione 3d.

In piazza Foro Boario sarà realizzato un ampio spazio dedicato allo street food, dove si potranno assaporare specialità culinarie di ogni genere, provenienti da tutta Italia, oltre alla birra artigianale e ai vini piemontesi. Il mercato di prodotti italiani sarà ubicato in via Roma con prodotti liguri, toscani, pugliesi, calabresi, veneti, siciliani. Si assaggeranno e acquisteranno cibi del territorio come pasta fresca, battuta di Fassone, lardo e salame, formaggi come Raschera, Castelmagno, Bra tenero e tome, il miele e i dolci.

IL PROGRAMMA

in collaborazione con "Compleanno Open Baladin Cuneo"

24 maggio

Live in Piazza Foro Boario - THE PUSHIT

La band riproduce un repertorio storico degli anni ’50. Tutto il meglio di Elvis Presley,Jerry Lee Lewis,Johnny Cash e molti altri ancora!

25 maggio

Live in Piazza Foro Boario - IRON MAIS

travolgenti con il loro rock agricolo, reduci da X-Factor, sono pronti per conquistare il palco di Degustibus con una miscela di country, folk e rock, avvolta nella loro immancabile ironia. La Band più Stravagante, travolgente, irriverente e dissacrante del nuovo panorama musicale italiano.

26 maggio

Live in Piazza Foro Boario - LOU TAPAGE

Gruppo rock-folk nato nel 2000 nel sud ovest del Piemonte la cui musica spazia dal ritmo dei balli popolari occitani alle arie irlandesi, dal cantautorato italo-francese alla musica celtica, il tutto legato da un proprio eclettico filo conduttore.

Gli incontri, showcooking e laboratori si svolgeranno all'interno del Baladin.

Wine Experience

Un tour all’interno della città con alcune postazioni dedicate al vino italiano da nord a sud, acquistando le DeguCard, sarà possibile effettuare diverse degustazioni.

Beer to Beer

Rinnovata la collaborazione con Beer to Beer per la promozione della Birra Artigianale. Oltre ad incontri guidati gratuiti in Piazza Foro Boario da parte dei birrifici, sarà realizzata una carta delle birre con l’elenco di tutti i partecipanti e delle birre artigianali proposte.

Inoltre da Venerdì 24 a Domenica 26, presso l’info point in piazza Foro Boario, sarà possibile acquistare il bicchiere brandizzato “Beer To Beer” per gustare meglio tutte le birre artigianali. Per prenotazioni di acquisto sarà sufficiente inviare una mail a info@beertobeer.eu

Ingresso Gratuito.

Maggiori info su www.degustibus.cuneo.it