Dieci anni dalla Convenzione di Istanbul: Amnesty a Cuneo con eventi per uguaglianza e pace

CUNEO CRONACA - “Sono passati più di dieci anni da quando l’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul, il quadro giuridico internazionale sulle modalità di contrasto ed eliminazione della violenza contro le donne” dice Patrizia Barello, responsabile di Amnesty International, Antenna di Cuneo. “Delle tre direttrici di azione indicate dalla Convenzione (prevenzione, protezione, punizione), in questi anni i vari governi italiani hanno privilegiato l’inasprimento delle pene e un, seppur parziale, investimento a sostegno dei centri antiviolenza. Ancora troppo poco si è fatto per lavorare sulle radici del problema, che sono di ordine esclusivamente culturale: un investimento serio e capillare sull’educazione alle relazioni affettive fin dall’infanzia è l’unica azione che ci permetterà di cacciare per sempre l’assassino fuori di casa”.

In quest’ottica, per la rassegna “8 marzo è tutto l’anno”, Amnesty partecipa a due proposte: la prima, realizzata in collaborazione con Università Torino Di.S.A.F.A., Comunità Baha'i Cuneo e APS Gianni Ballerio ETS, è un reading-concerto dal titolo "Tutta la mia voce - L'insonnia dell'amore" che si terrà il 22 marzo alle 21 presso il Salone d'onore del Palazzo municipale in via Roma 28 a Cuneo. Lo spettacolo è a cura di Elisa Dani voce recitante, Alberto Gertosio flauto traverso e percussioni, Pinuccio Gertosio pianoforte e percussioni, Alberto Savatteri chitarre e percussioni e Adele Gertosio voce solista, insieme per raccontare la storia di Anna. Musica e parole si intrecciano, attraversando stereotipi culturali e affrontando drammi, come una 'luce puntata' sulla necessaria riscrittura di una grammatica degli affetti anticonformista. Un processo di crescita per donne e uomini, chiamati a essere all'altezza del nostro tempo. 'Io amo con te', afferma Michela Marzano, il cui romanzo 'Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa' è l'ispirazione per questo Reading.

La seconda proposta è costituita da due repliche di un incontro di parole e musica a cura di APS Gianni Ballerio ETS; Comunità Baha'i Cuneo; Amnesty International; Emergency; Donne In Cammino Per La Pace; Università Torino Di.S.A.F.A Cuneo; dal titolo "Donna e uomo, ali dell'umanità. Insieme per la pace" il 5 aprile dalle ore 20:45 presso il Salone d'onore del Palazzo municipale di via Roma 28 e l’11 aprile alle ore 17,30 presso la Società di Mutuo Soccorso e Istruzione Artisti e Operai di Cuneo-ETS, Via Bartolomeo Bruni 15. L’incontro prevede la presentazione di storie, poesie, racconti di donne e uomini, che lavorano insieme per ottenere la pace nella coppia, in famiglia, nella società. Le parole saranno accompagnate da intervalli musicali a cura del gruppo “Back4wards” i cui componenti Estel Martinetto, Giuseppe Borgotalo, Michele Romano e Francesco Pila, ci aiuteranno a creare una atmosfera meditativa.

In questo particolare periodo storico che vede il perdurare di molti conflitti, noi tutti crediamo che la pace si conseguirà solo quando l’uomo e la donna, le due ali dell’umanità, avranno raggiunto la vera armonia e uguaglianza per permettere al genere umano di spiccare il volo verso una società migliore. Per tutti gli eventi l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni: p.barello@amnestypiemontevda.it o 3286884165 oppure tiziana.martelli19@gmail.com o 3389260856