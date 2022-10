CUNEO CRONACA - Una diciottenne è morta in un incidente stradale domenica 9 ottobre a Centallo, in provincia di Cuneo. L'auto si sarebbe schiantata in zona Boschetti. Altri 3 giovani sarebbero rimasti feriti, uno in modo grave.

Un secondo incidente mortale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì (nella foto), all'altezza della rotonda a Canove di Govone, dove uno dei due feriti gravi è deceduto in ospedale a Verduno.