"Design thinking" a Guarene dove si inaugura il parcheggio sostenibile a basso impatto ambientale

CUNEO CRONACA - Nell’ambito del progetto Snodi si terranno a Guarene due appuntamenti che ben descrivono l’anima del percorso di accompagnamento allo sviluppo del territorio di questo grande progetto pluriennale finanziato con il Bando Borghi del P.N.R.R.



Mercoledì 24 aprile dalle 18.30 alle 20.30 presso il palazzo comunale, si apre con Hangar Piemonte - progetto dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte realizzato dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo per sostenere le trasformazioni culturali – un ciclo di incontri di approfondimento sulla progettazione in ambito culturale. Il primo laboratorio, a partecipazione libera e gratuita, è dedicato al design thinking: attraverso una breve formazione interattiva, Paolo Sponza, esperto in consulenza aziendale e organizzativa, ci farà scoprire cos'è e come si usa nella progettazione questo metodo per approcciarsi ai problemi in maniera creativa e avere idee e soluzioni uniche e non replicabili.



Giovedì 25 aprile alle 10.45, poi, si terrà inaugurazione del nuovo parcheggio in Via Divisione Alpina Cuneense dedicato a Edoardo e Giovanni Lora, membri di una famiglia cara alla comunità guarenese. Il progetto rientra nelle opere materiali sostenute dal progetto Snodi. La creazione di un parcheggio limitrofa al centro storico vuole incentivare la fruizione a piedi del borgo e il nuovo spazio è stato pensato per inserirsi in un contesto paesaggisticamente unico, l’intervento di riqualificazione è stato progettato in maniera sostenibile senza aggiunte di cemento ma migliorando un’area all’interno della quale rientra anche Piazza della Pantalera, anch’essa appena riqualificata. Il nuovo parcheggio a basso impatto ambientale crea più di cento posti auto con posti dedicati a persone con disabilità. L’intervento mette anche in sicurezza un parco giochi per bambini grazie ai camminamenti pedonali e al senso unico della strada.

