Delegazione italo-francese all'ospedale di Ceva per parlare di peste suina

SERGIO RIZZO - L’Asl Cn1 ha ospitato a delegazione italo-francese presso la sala riunioni dell’ospedale di Ceva, parlando dei metodi di contrasto alla peste suina africana (Psa). Regione Piemonte, regione Liguria e le regioni transfrontaliere: Provence–Alpes-Côte d’Azur e Auvergne Rhône–Alpes, hanno confrontato le rispettive procedure di verifica sulla biosicurezza degli allevamenti di suini domestici e dei piani di monitoraggio e controllo delle popolazioni di animali selvatici sensibili alla malattia, esaminando le criticità e i punti di forza nel raggiungimento di best practices condivise.

Un rilievo molto importante è stato attribuito alla provincia di Cuneo. In particolare, è emerso come le strutture veterinarie del dipartimento di prevenzione dell’Asl Cn1 abbiano compiti di controllo su uno tra i distretti suinicoli più importanti a livello italiano, con circa il 72% del patrimonio regionale e il 12% del patrimonio nazionale. Inoltre, l’Asl Cn1 ha un ruolo di coordinamento sulla rete regionale dei presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria, responsabili, tra l’altro, delle operazioni di de-populamento in caso di positività al virus negli allevamenti suini.

Sergio Rizzo