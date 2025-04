Debutta a Busca "Metamorfosi": il Dorian Gray al femminile tra noir e fotografia

CUNEO CRONACA - Sabato 26 aprile, all 21, al Teatro Civico di Busca debutterà lo spettacolo “Metamorfosi - Quella foto di Amanda Gray”. Ideato e prodotto da Le Cercle Rouge con sede a Busca, la pièce, con la regia di Costantino Sarnelli, vede in scena Luca Armando, Leonora Arnolfo, Mariella Caporaso, Vanessa Corsalini, Claudia Ponzalino. La drammaturgia originale di Laura Chiotasso prende spunto dal celebre romanzo “Il ritratto di Dorian Gray”. In questa libera interpretazione della storia di Oscar Wilde, una foto possiede il segreto della vita di Amanda e ne racconta la sua storia. La fotografia le ha insegnato ad amare la sua bellezza ed ora le insegnerà ad odiare la sua anima.

L’associazione culturale Le Cercle Rouge presenta per il 2025 un nuovo progetto video teatrale dal titolo Metamorfosi ispirato al romanzo di Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray. La messa in scena propone un percorso alternativo capovolgendo la storia al femminile e rivelando come opera d’arte una fotografia al posto di un dipinto. Una foto che si scoprirà possedere il segreto della vita della protagonista e che ne racconterà la sua storia.

La messa in scena oscilla tra l’atmosfera di un film horror e quella di un racconto noir. Tema centrale della pièce è l’arte come simbolo ed immagine del trascorrere del tempo. Un tempo artificiale, fittizio, che parla di un passato che non è mai stato, di un presente che non esiste e di un futuro che non c’è.

Un enigma visivo incentrato su una fotografia celata al pubblico e suggerita nei suoi cambiamenti dagli attori sul palco. I personaggi vengono rapiti dalla bellezza artistica espressa dalla foto e cercano di penetrarne i suoi misteri non accorgendosi che con il passare del tempo perdono gradualmente l’aderenza con la realtà.

Lo scopo degli autori è quello di far scoprire allo spettatore le possibili metamorfosi create dallo scorrere del tempo attraverso un modus operandi caratteristico del linguaggio cinematografico: uso del flashback, del flashforward, del cliffhanger...