Deborah Luciani è la prima donna a dirigere il Conservatorio "Ghedini" di Cuneo

CUNEO CRONACA - I docenti del Conservatorio “G.F.Ghedini” di Cuneo hanno eletto a larghissima maggioranza, nel corso delle elezioni, il nuovo direttore: si tratta della professoressa Deborah Luciani (54 anni). Succederà, allo scadere naturale del suo mandato previsto a fine ottobre, all’attuale direttore Alberto Borello che nel febbraio 2021 l’aveva nominata Vicedirettore. Deborah Luciani è titolare della cattedra di Fagotto del Ghedini, dove insegna da dodici anni, ed è originaria di Lanciano (Chieti), da diversi anni è residente nell’astigiano. Si tratta della prima donna a dirigere l'Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale.

«Sono molto felice – ha dichiarato la professoressa Luciani – di iniziare questa nuova avventura come direttore di questo prestigioso Istituto. Ringrazio per la stima che in questi anni mi hanno dimostrato i colleghi, il direttore amministrativo, le segreterie e i coadiutori. Il rapporto di fiducia che si è instaurato è importante e lo manterrò stretto perché penso che con la collaborazione di tutti si possa crescere e lavorare al meglio: mi impegnerò costantemente affinché il Conservatorio Ghedini possa continuare ad essere, così come lo è già, parte importante e fiore all’occhiello della Città. Inizio un percorso importante ed essere la prima donna Direttrice del Conservatorio “G. F. Ghedini” mi rende felice ed orgogliosa. Vorrei fare un ringraziamento speciale al nostro direttore Alberto Borello, che ha creduto in me, assegnandomi l’incarico di vicedirettore, restandomi sempre accanto e presente nei miei dubbi e nelle mie domande. La collaborazione fra noi è stata totale e spero che possa continuare in futuro». Il professor Borello, che lascia l’incarico dopo aver svolto i due mandati consecutivi consentiti dalla legge, esprime grande apprezzamento per le qualità personali e professionali della professoressa Luciani: «Sono certo che la mia amica Deborah potrà svolgere un eccellente lavoro e le garantisco fin da ora la massima disponibilità a collaborare nell’interesse degli studenti e del Conservatorio».

Nata a Lanciano, in provincia di Chieti, Deborah Luciani da 15 anni abita a Valfenera, nell’astigiano, con il marito Massimo Data, professore di fagotto al Conservatorio “G. Verdi” di Torino. La passione per la musica è nata in tenera età: a 8 anni ha iniziato lo studio del violino e a 12 anni ha deciso di suonare il fagotto perché affascinata dal suono bello, caldo e grave. Diplomata nel 1990 presso il Conservatorio di musica “Santa Cecilia” di Roma, ha collaborato con numerose orchestre e con gruppi di musica da camera, tra i quali si citano l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Il Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S.Cecilia (Roma),l’Orchestra Gustav Mahler, l’Orchestra Sinfonica Italiana, l’Orchestra regionale del Lazio, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, la Camerata Anxanum, l’Orchestra “B. Marcello” e il gruppo di fiati “i fiati italiani”. Dal 1998 collabora con l’Orchestra Internazionale d’Italia. Ha registrato per la RAI di Roma, ha inciso per EMI, Deutsche Grammophon, Stradivarius, Iktius, Bongiovanni, Mondo Suono, Dynamic, Arte Nova. Insegna fagotto da 20 anni, da 12 presso il Conservatorio di Cuneo.