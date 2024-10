"Danzare con il Kalashnikov, la nuova visione dell'Africa Subsahariana" fa tappa a Saluzzo

CUNEO CRONACA - L'Istituto d'Istruzione Superiore "Sebastiano Grandis" di Cuneo, in collaborazione con vari enti del territorio, annuncia l'avvio del progetto “Danzare con il Kalashnikov - La nuova visione dell'Africa Subsahariana: dinamiche e comprensione per la comunità del Cuneese”. L'iniziativa, realizzata grazie al contributo della Fondazione Crc, mira a promuovere una maggiore comprensione e integrazione delle comunità africane nel territorio attraverso una serie di conferenze tematiche distribuite in diverse località e periodi.

Il progetto si propone di aprire un dialogo sul complesso panorama dell'Africa subsahariana, con l'intento di superare stereotipi e pregiudizi, offrendo una visione più autentica e articolata della situazione. Le conferenze, destinate a un pubblico ampio che comprende insegnanti, studenti, operatori sociali, Ong, imprenditori, commercianti e rappresentanti dei media, si svolgeranno nelle città di Cuneo, Saluzzo, Mondovì, Alba, Bossolasco, Bra e Neive. Tra i relatori, saranno presenti accademici ed esperti di alto livello.

Gli incontri saranno suddivisi in due sessioni e avranno ingresso gratuito. Il calendario degli eventi si apre con la conferenza a Saluzzo, presso l’Aula Magna dell’Istituto Soleri Bertoni, lunedì 14 ottobre. La prima sessione, riservata agli studenti, si terrà alle 11, mentre l'incontro aperto al pubblico è previsto alle 18. I temi trattati includeranno l’agentività e la resilienza nell'Africa subsahariana, oltre agli stereotipi, il ruolo dell'umanità nella storia africana con un focus su Costa d'Avorio e Liberia, e il dialogo interculturale tra Africa e Piemonte. È possibile prenotare la partecipazione delle scuole QUI.