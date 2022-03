Daniele Fissore, pittore "iperrealista": una mostra immersiva fino a maggio a Savigliano

Organizzata da Piemonte Musei e Associazione Be Local, è curata dallo storico dell’arte Francesco Poli (nell'intervista) ed è composta da circa cinquanta opere che ripercorrono l’intera produzione dell’artista segnata da una costante ricerca sul linguaggio della pittura e sulle sue possibili interazioni con la fotografia. Il percorso espositivo verrà corredato dalla presenza di una serie di opere giovanili inedite provenienti da collezioni private e dall’archivio degli eredi.

Alla mostra si potrà accedere gratuitamente per una forma di democratizzazione dell’arte che vuole accentuare la valenza del progetto culturale dell’Associazione Be Local e di Piemonte Musei insieme alla città di Savigliano. L’esposizione sarà arricchita da una parte multimediale con un dipinto animato realizzato da Phantasia, azienda specializzata negli effetti speciali multimediali.

In alcune sale, l’opera d’arte si arricchisce di un’esperienza sensoriale, grazie alle suggestioni olfattive proposte da Múses Accademia Europea delle Essenze. Per chi lo desidera sarà disponibile un video, anch’esso inedito, da scaricare sul proprio cellulare per seguire la narrazione di questo artista che si racconta in prima persona e realizzato nel 2016 dalla videomaker Federica Borgato.

Uno splendido catalogo in edizione limitata sarà disponibile per tutta la durata della mostra per celebrare questo straordinario evento culturale che colloca la città di Savigliano in unoscenario internazionale dei circuiti delle città d’arte. Il volume sarà acquistabile direttamente presso il bookshop della mostra e sul sito dedicato.

La sera prima dell’apertura, (solo su invito e con posti limitati per normativa Covid) è prevista alla presenza delle istituzioni una performance live a cura dell’Associazione Amici della Musica di Savigliano con la direzione artistica e musicale del Maestro Ubaldo Rosso. Il concerto si svolgerà nel salone d’onore di Palazzo Taffini, per gentile concessione della Banca Crs.

Per il curatore della mostra Francesco Poli, Daniele Fissore è stato tra gli esponenti di punta in Italia della cosiddetta pittura iperrealista (o foto-realistica), tendenza molto variegata che si afferma negli Stati Uniti e in Europa negli anni 1960/70, che ha continuato ad essere un significativo punto di riferimento per gli sviluppi più recenti della figurazione ad alta definizione. Ed è per questo che l’opera di Fissore ritorna oggi di attualità.

Questa mostra retrospettiva intende far riscoprire l’originale qualità della sua ricerca sviluppata con grande coerenza e vitalità creativa dagli inizi nel 1973 fino alla sua scomparsa nel 2017.