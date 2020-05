DAMA/ Primi successi in Coppa Europa per il Cd Fossano in diretta web

CUNEO CRONACA - Buon inizio di girone eliminatorio per il Circolo Dama Fossano impegnato in queste settimane nella I edizione della , una sorta di Coppa Europa per club di Dama Internazionale (disputata sulla damiera da 100 caselle) che coinvolge molti dei circoli più forti d'Europa.

Dato lo stop alle gare dal vivo la competizione si svolge on-line sulla piattaforma olandese www.lidraughts.org con la partecipazione di 29 squadre, nella I Fase eliminatoria suddivise in 2 gironi.

Il CD Fossano è inserito nel Girone Best (girone A), dal nome dello sponsor della competizione, ed affronta club Olandesi, Polacchi, Bielorussi e Belgi, molti dei quali formati da damisti professionisti, mentre i nostri portacolori sono dilettanti, così come quelli dell'Asd Dama Latina, l'altra squadra italiana del girone.

Il team fossanese per l'occasione ha preso in prestito molti dei migliori specialisti italiani nella Dama Internazionale che affiancano il Grande Maestro Loris Milanese, il fuoriclasse del CD Fossano: si tratta del Maestro Alessio Scaggiante, n° 1 in Italia e Campione Europeo Under 26, del Maestro Aboubacar Diop, damista senegalese che vive in Italia ed è n°3 del ranking, e del Maestro Luca Lorusso, n° 7 in Italia. Insieme a questi titolari sono riserve di il Maestro Emanuele Danese, n° 13 in Italia, il Candidato Maestro Renzo Rubele, n° 31 e il Nazionale Francesco Gitto, n° 41. Molti di questi damisti sono punti forti della Nazionale Italiana di Dama Internazionale come Milanese, Scaggiante, Lorusso e Danese.

Obiettivo dichiarato del è la qualificazione almeno agli Ottavi di Finale, a cui accedono le prime 8 squadre dei 2 gironi eliminatori e se possibile l'approdo almeno ai Quarti di Finale: aspirare oltre è difficile perchè le squadre Olandesi e dell'Est Europa sono formate in gran parte da damisti professionisti che, non dovendo lavorare o studiare come i nostri portacolori, hanno molto più tempo per allenarsi e perfezionarsi.

Nelle prime 6 giornate delle eliminatorie il CD Fossano ha ottenuto buoni risultati contro formazioni Olandesi e Belghe piuttosto accreditate, conquistando 3 vittorie e subendo 2 sconfitte, oltre ad osservare il turno di riposo.

Inizio alla grande grazie al trionfo per 7-1 nel contro il Dama Latina, però privo della sua il Grande Maestro Daniele Macali.

Poi nella seconda giornata qualche rammarico per il CD Fossano sconfitto 3-5 dagli Olandesi (ma con molti damisti Francesi) del Dammend Tilburg, con cui il pari era alla portata, ma è sfuggito per qualche errore di Diop e di Milanese.

Dopo aver riposato nel 3° turno, i fossanesi hanno sono stati di nuovo battuti per 3-5 dagli Olandesi dell’ Hoogeveen, anche qui con qualche rammarico per un possibile pari sfuggito di poco, avendo fatto 3 pari e perso 1 solo match sui 4 che si disputano in ogni giornata.

Ma il CD Fossano ha iniziato ad ingranare le marce giuste nel 5° e nel 6° turno nei quali capitan Milanese e soci hanno sconfitto 2 forti team fiamminghi che li precedevano in classifica: l'Het Noorden )Olanda), battuto 7-1 con i successi di Scaggiante, Milanese e Diop ed il pari di Lorusso, e poi i Belgi del Damclub Phenix, superati 6-2 grazie al bel successo di Emanuele Danese, all’esordio nel torneo, e alla vittoria di Milanese, mentre Diop e Scaggiante hanno pareggiato.

Con questi 4 punti il CD Fossano è risalito con 6 punti totali al 7° posto in classifica dopo 6 giornate, ma con una gara in meno rispetto ai team Polacchi diretti rivali per la qualificazione e per la corsa al 5°/6° posto nel girone che è l'obiettivo della nostra squadra in questa I Fase.

Da sottolineare che finora il CD Fossano è la migliore delle 5 squadre italiane impegnate nella competizione (Dama Mori, CD Velletri e Latina II sono nel girone B) e l'unica al momento ad essere in zona qualificazione. Anche a livello individuale Alessio Scaggiante e Loris Milanese con 7 punti sono i damisti italiani migliori, insieme a Nicola Gioffrè dell'Asd Dama Mori (Trentino), mentre Luca Lorusso ha conquistato 6 punti, ma giocato 1 gara in meno. Scaggiante e Lorusso sono imbattuti.

Giovedì 14 maggio il CD Fossano affronterà il 7° e l'8° turno disputando 2 sfide proibitive contro le prime 2 squadre capoliste del girone: gli Olandesi del Hijken, che schierano l'ex-campione del mondo, e i Bielorussi del Minsk. Fare punti sarà improbo, ma i nostri portacolori ci proveranno.

Poi nella seconda pare del girone da sabato 16 sino all'ultima settimana di maggio, il CD Fossano avrà l'opportunità di risalire in classifica affrontando molti club Polacchi e Bielorussi che dopo 6 turni sono nella parte bassa della graduatoria.

Le gare si disputano il giovedì e sabato sera con 2 turni, uno alle 20 e uno alle 21 con partite da 15 minuti + 3" di ricarica.

E' possibile assistere in diretta collegandosi su Internet al sito https://results.fmjd.org/tournaments/2020/f_390/ raggiungibile anche attraverso il profilo Facebook della FID: Federdama.