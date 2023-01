Dallo sport alla meditazione mindfulness: ecco come migliorare la memoria

La memoria è un processo complesso, che richiede un'attività sia cognitiva che fisica. È una parte importante della nostra vita quotidiana (anzi, fondamentale) e può risultare decisiva in ambiti come lo studio e il lavoro. Un po' come avviene con i muscoli, elementi come la memoria e la concentrazione devono essere allenati ogni giorno, facendo "palestra" e con una pratica costante. In questo articolo, dunque, scopriremo alcune strategie che possono risultare utili in tal senso.

Gli integratori specifici per la memoria

Gli integratori alimentari possono essere una strategia efficace, soprattutto se si parla di persone affette da declino cognitivo come gli anziani, ma anche per gli studenti. Esistono infatti alcuni supplementi che possono aiutare a stimolare la memoria, ad aumentare la soglia di attenzione e la concentrazione. Si fa ad esempio riferimento agli integratori che contengono Ginkgo Biloba ed Eleuterococco, in vendita online su negozi come farmaora.it, piattaforma dedicata alla cura della persona che si occupa anche di vendita di supplementi alimentari. Naturalmente, prima di assumere qualsiasi integratore, è opportuno chiedere un parere medico ad uno specialista.

Fare esercizio fisico con regolarità

È stato scientificamente dimostrato che l'attività fisica migliora la funzione cognitiva complessiva, e la conservazione di capacità come la memoria. Un'attività fisica regolare aiuta a mantenere il cervello in salute e a farlo funzionare al massimo del suo potenziale, prevenendo e rallentando l'invecchiamento delle cellule. Inoltre, aumenta il flusso di ossigeno al cervello, fondamentale per le doti mnemoniche e per la concentrazione. È quindi consigliabile praticare regolarmente uno sport, o inserire nella nostra routine quotidiana un momento per passeggiare.

La meditazione mindfulness e lo yoga

La meditazione mindfulness è una tecnica molto utile per migliorare la concentrazione e la memoria a breve e a lungo termine. Aiuta ad aumentare la consapevolezza e la capacità di concentrarsi su particolari compiti o elementi ad essi associati, come nel caso dello studio o dello svolgimento di un certo lavoro. Inoltre, permette a chi la pratica di prendere il controllo della situazione, evitando l'interferenza di elementi come lo stress. Un discorso simile vale anche per lo yoga, che aiuta ad escludere dalla nostra mente i pensieri negativi e le preoccupazioni futili.

Dormire almeno 8 ore a notte

Una buona notte di sonno è essenziale per il corretto funzionamento della memoria, e del nostro cervello in generale. Alcuni studi hanno dimostrato che le persone che dormono a sufficienza (almeno 8 ore a notte) conservano meglio le informazioni, rispetto a chi non dorme abbastanza. Inoltre, il sonno aiuta a consolidare i ricordi, in modo che possano essere facilmente richiamati quando necessario. Non a caso, dormire bene è essenziale quando si affrontano momenti particolari, come la preparazione per gli esami.

Altre informazioni da conoscere

Si può dormire bene, acquistare gli integratori per la memoria su negozi online come FarmaOra, oppure dedicarsi alla meditazione o all'attività fisica. In realtà ci sono diverse strategie alternative per potenziare il cervello, come ad esempio i giochi da tavolo e i puzzle. Anche una dieta sana è importante, come nel caso del consumo di alimenti ricchi di Omega 3.