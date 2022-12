Dallo "sleddog" alle gite sulle motoslitte elettriche: vivere l'inverno in Alta Valle Stura

CUNEO CRONACA - Borgo alpino incastonato nelle Alpi Marittime, Argentera si trova in alta Valle Stura, al confine con la Francia. Negli anni la località si è distinta come paradiso per gli amanti della neve fresca. Il suo punto di forza è infatti l’esposizione e l’altitudine che garantiscono un’ottima qualità della neve e un generale allungamento della stagione sciabile fino ai mesi primaverili. Queste caratteristiche rendono Argentera la meta ideale per gli appassionati di freeride, snowboard e scialpinismo, con tanti percorsi fuoripista lungo i pendii innevati del Monte Enchastraye, verso Argentera e verso Prinardo, molti dei quali attraverso boschi di larice. E con la neve arrivano anche interessanti novità per vivere l’alta valle in modo avventuroso e divertente.

La prima proposta che il Comune di Argentera suggerisce è lo sleddog, ovvero le gite su slitte trainate da cani. La slitta è un antico sistema di trasporto utilizzato soprattutto nei paesi nordici: oggi diventa un’occasione per divertirsi a contatto con la natura e scoprire il fascino delle montagne, immersi in un contesto immacolato. L’esperienza proposta in alta Valle Stura si svolge lungo un percorso appositamente creato dal Comune di Argentera in frazione Bersezio verso Argentera capoluogo. La proposta di base, della durata di un’ora, permette di interagire con i cani e di entrare in sintonia con loro, assumendo così la guida della slitta. La proposta è adatta anche ai bambini, purché di età superiore agli 8 anni, accompagnati da un istruttore con propria slitta. Con condizioni meteo favorevoli, sarà possibile prenotare anche l’esperienza in notturna. Per info e prenotazioni: Windshot Centro Sleddog, Sig. Massimo tel. 333.3202305. La seconda proposta green dell’Alta Valle riguarda Moonbikes Aventure, i tour con motoslitte elettriche al Colle della Maddalena, ovvero passeggiate guidate con istruttori, della durata indicativa di una o due ore. Una proposta unica sulle montagne del Cuneese, con motoslitte dotate di motore elettrico da 3 Kw che non emette particelle inquinanti, né produce rumore fastidioso per la fauna alpina. Un approccio attento alla natura, adatto solo ad un pubblico con più di 14 anni, sempre in compagnia di una guida specializzata. Info e prenotazioni: Moonbikes Aventure tel. 0033 686733757/FB Moonbikes Aventure.

Monica Ciaburro, sindaco di Argentera, dichiara: “Stiamo lavorando per dare dignità ad una stazione sciistica che mai come oggi mostra di recepire quei cambiamenti climatici di cui si parla molto, perché si trova su un territorio che ha un’altezza importante e che da due anni purtroppo non può contare sugli impianti di risalita, motore portante di un luogo che è sempre stato meta di famiglie anche per le sue attività diversificate. Come Amministrazione non abbiamo assolutamente abbandonato il progetto degli impianti, anche con l’aiuto, già promesso, da parte della Regione Piemonte. Così possiamo immaginare di riattivare presto tutti gli impianti, visto che due sono già stati riavviati ed ora manca solo la seggiovia". "In attesa di questa riapertura, come Amministrazione, abbiamo voluto creare nuove opportunità, creando situazioni diverse che possono svilupparsi in maniera parallela, offrendo un qualcosa in più verso un turismo compatibile e sostenibile, insieme a quello naturale e spontaneo dell’alpinismo e del freeride – continua -. Opportunità offerte dallo sleddog e dal Moonbikes Aventure, ossia la motoslitta elettrica. Lo sleddog che si svolgerà in località Bersezio, proprio alla partenza degli impianti in quella che una volta era utilizzata anche come pista da fondo, potrà utilizzare tutto l’anello che da frazione Bersezio porta fino ad Argentera e ritorno".

"Le moto elettriche – prosegue Monica Ciaburro - sono invece un gradito ritorno, visto il successo dello scorso anno e vengono proposte in cima al Colle della Maddalena, per dare risalto ad un luogo che paesaggisticamente è assolutamente straordinario. Invito quindi tutti coloro che amano la natura, la montagna e il paesaggio a venire ad Argentera per scoprire le nostre attività sportive ma anche i borghi, le botteghe artigianali, i negozi e i ristoranti dove è possibile gustare i prodotti più tipici della nostra vallata, la maggior parte a km zero". “A conclusione, ringrazio il sig. Massimo del Windshot Centro Sleddog che con noi ha creduto in questo progetto al quale lavoriamo da due anni: un plauso per la sua tecnica, per le sue capacità professionali ma anche per la sua grande attenzione verso gli animali. Ringrazio altresì la società Valle Bianca per il supporto tecnico fornito per la realizzazione della pista di sleddog e il Sig. Olivier di Moonbikes Aventure: un vero lavoro di squadra. Le attività cominciano ed è in fase di organizzazione un momento di inaugurazione ufficiale, previsto a breve".