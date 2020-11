Dalle associazioni franco-italiane 20 proposte per la rinascita della ferrovia Cuneo-Nizza

1: INFRASTRUTTURA 1-1: Lavori urgenti

1-1-1: Chiediamo a RFI e a SNCF-Reseau di mettere in campo tutte le risorse per ristabilire rapidamente il collegamento Cuneo-Ventimiglia. La ripresa economica delle nostre valli dipende da questa riapertura.

1-1-2: Chiediamo che partano al più presto gli interventi di rinnovo e ammodernamento della nostra linea, in particolare i 15 milioni di euro del CPER, già stanziati per la linea della Valle Roia, ma anche i 35 milioni di euro indispensabili al rinnovo della linea Nizza – Breil, in particolare per mettere in sicurezza il tunnel del Col de Braus. Questi lavori, che richiederanno una sospensione del servizio, dovranno essere coordinati in modo da permettere agli abitanti della Valle Roia e ai passeggeri in transito di disporre di un collegamento permanente verso la Riviera Ligure / Costa Azzurra.

1-1-3 : In merito ai lavori di rinnovo del tunnel del Braus, SNCF-Reaseau e la Regione dovranno garantire la circolazione dei treni tra Nizza e l’Escarene. I sistemi di sicurezza della stazione de l’Escarene dovranno essere adattati in maniera permanente in modo da permettere ai treni di invertire il percorso anche in futuro. La creazione di un servizio cadenzato nella valle del Paillon deve far parte degli obiettivi di sviluppo del territorio.

1-2: Velocità dei treni in Valle Roia

RFF (gestore della rete fino al 2014), al fine di preservare l’infrastruttura in assenza di finanziamenti per la sua manutenzione, ha ridotto la velocità della linea della Val Roia da 80 a 40 km/h. Con le controversie finanziarie franco-italiane in via di risoluzione e vista la situazione eccezionale dopo la catastrofe, chiediamo a SNCF-Reseau di ristabilire ovunque sia possibile gli 80 km/h o almeno la “velocità di equilibrio” di 60 km/h. Ovviamente dei rallentamenti saranno ancora necessari sulle porzioni di tracciato degradate e là dove dei lavori sono necessari.

1-3: Accesso dei convogli francesi alla stazione di Limone e transito di Ventimiglia

1-3-1 : La convezione degli interventi da 29 milioni di euro finanziata negli scorsi anni dall’Italia prevedeva l’installazione del sistema di sicurezza francese nella stazione di Limone, per permettere ai dei treni francesi (TER, treni merci e treni turistici) di raggiungere Limone e la rete elettrificata italiana. A oggi questo sistema è stato installato fino alla stazione di Vievola ma non ancora a Limone a causa di studi tecnici complementari ancora da realizzare. Chiediamo quindi a RFI e SNCF-Reseau di installare con urgenza il DAAT francese a Limone per permettere ai treni francesi di raggiungere la stazione di Limone.

1-3-2: L’installazione del DAAT francese sulla sezione Breil - Ventimiglia (punto di incrocio di Airole) permet- terebbe di far passare treni francesi via Ventimiglia in particolare durante la chiusura per lavori della sezione L’Escarène - Breil nonché regolarmente in futuro per servire dalla Roia mattina e sera i bacini di impiego di Mentone e Monaco.

2: ESERCIZIO. ORARI DEI TRENI 2-1: Orari dei treni

Chiediamo alle Regioni Sud (PACA), Piemonte e Liguria di accordarsi per offrire un numero di treni passeggeri tra Cuneo, Ventimiglia e Imperia di almeno 8 coppie A/R (ne erano disponibili 10/12 dieci anni fa). L’offerta di treni deve rispettare le condizioni seguenti:

2-1-1: Il primo treno del mattino che serve la Valle Roia deve arrivare a Ventimiglia intorno alle 7:20 e garan- tire una coincidenza con il TER delle 7:26 verso Mentone, Monaco e Nizza.

2-1-2: Fino al ripristino definitivo collegamento stradali i treni dovranno fermare in tutte le stazioni della Valle Roia.

2-1-3: I treni della Valle Roia dovranno garantire delle coincidenze rapide a Breil con i treni in direzione di Nizza e a Ventimiglia con i treni in direzione di Monaco/Nizza (oggi questo non avviene).

2-1-4: I treni della Valle Roia dovranno, nel limite del possibile, proseguire fino a Taggia-Arma o Imperia, o avere coincidenze rapide a Ventimiglia con i treni della linea verso Savona/Genova.

2-2: Cooperazione italo-francese