Dalla Francia a Chiusa Pesio in bici: la Route del Marguareis tra le spettacolari strade bianche

CUNEO CRONACA - Sabato 29 agosto torna la Route del Marguareis, un'avventura di 63 km su un magnifico percorso, con 2600 metri di dislivello positivo. Una manifestazione non competitiva per ciclisti con buone capacità fisiche e tecniche.

L'ottava edizione partirà da La Brigue (FR) e raggiungerà Chiusa Pesio attraverso le spettacolari strade bianche di Morignole, Colle della Boaria, Passo del Duca, Pian delle Gorre, Certosa di Pesio e Chiusa di Pesio.

Programma

Ritrovo ore 5.30 a Chiusa di Pesio

Trasporto con mezzi dell'organizzazione fino a Limone Piemonte (posti limitati)

Ritrovo ore 7.20 a Limone Piemonte

Spostamento in treno dei partecipanti con bici da Limone Piemonte a La Brigue

L'organizzazione verificherà la possibilità di caricare bici e partecipanti, per chi interessato. dalle stazioni di Cuneo e Borgo San Dalmazzo.

Orari treno Cuneo-Tenda:

ore 6.41 stazione Cuneo

ore 6.51 stazione Borgo San Dalmazzo

ore 7.20 stazione Limone Piemonte

ore 7.50 stazione Tenda

ore 7.59 stazione La Brigue

Ritrovo ore 7.59 a La Brigue

Saluti istituzionali e partenza della carovana in bicicletta.

Iscrizioni e tariffe

L'iscrizione è obbligatoria.

La quota di partecipazione è di 50 euro e comprende: servizio di assistenza, servizio guide e assistenza lungo il percorso con accompagnatori cicloturistici, rifornimenti e ricarica sul percorso, pacco gara (maglietta ufficiale della Route del Marguareis), trasporto in bus e treno al punto di partenza e cena finale.

Contatti

CuneoAlps: 0171 696 206 | info@cuneoalps.it.

(Archivio Atl del Cuneese)