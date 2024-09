Dalla ferrovia dell'Unità d'Italia alla MetroGranda del futuro: i 150 anni della Torino-Savona

CUNEO CRONACA - Il 28 settembre 2024 la linea Torino Savona compirà 150 anni dal giorno del suo completamento e dalla sua inaugurazione, nel percorso originario via Cavallermaggiore, Bra, Monchiero, Ceva, Ferrania; percorso che è rimasto comunque attivo, fino all'evento alluvionale del 1994.

"Ricordo - spiega Piero Canobbio, attivista per le ferrovie del Piemonte - che la tratta via Fossano, aperta nel 1933, rilevò buona parte del traffico interregionale, senza però divenire l'unico itinerario tra Torino e la città ligure. Savona crebbe d'importanza a cavallo dell'Unità d'Italia, quando, ceduta Nizza alla Francia, il Piemonte si trovò nell'urgenza di trovare un nuovo sbocco al mare.

Venne scelta Savona e come itinerario si preferì la Val Tanaro da Bra verso Ceva, meno impegnativo per le minori opere (ponti, viadotti) da realizzare al punto che, anche dopo la costruzione della via di Fossano, la via di Bra venne considerata più sicura per le operazioni militari e nell'ultimo conflitto molti convogli venivano instradati via Bra. Nel periodo post-bellico non era difficile, in determinati periodi, veder transitare il treno ex reale, con a bordo un illustre passeggero: il presidente Luigi Einaudi che tornava nella sua terra doglianese.

Oggi per quei binari non attivi è stato elaborato dal Politecnico di Torino il Progetto "MetroGranda" per mettere in collegamento le sette città sorelle della Provincia e per offrire una grande opportunità turistica: consentire la visita di molte località di pregio, con manifestazioni di grande livello".